Diyarbakır pamuğunun ilin adı ile satışı başladı

Diyarbakır'da üretimi yapılan pamuk, ilin adıyla satışa sunuldu.

Türkiye'nin pamuk üretiminin yüzde 10'unun yapıldığı Diyarbakır'da, ticaret borsası yönetimi, sektör temsilcileriyle yürütülen görüşmelerin ardından ilde üretilen pamuğun "Diyarbakır pamuğu" adıyla satışa sunulmasına karar verilmesi üzerine Diyarbakır Ticaret Borsasında korbey işlemleri (alıcı, satıcı ve aracıların buluştuğu, teminat yerine sözlerin geçerli olduğu sistem) başladı.

İlk satış işlemine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu da katıldı.

Güzeloğlu, yaptığı konuşmada, bütün üreticilere bu yılın bereketli, hayırlı ve bol kazançlar getirmesini dilediğini söyledi.

Satıcı ve alıcılar için bu işlemin hayırlara vesile olmasını dileyen Güzeloğlu, pamuğun sanayi ve tarım için önemine değinerek, şöyle dedi:

"Dünyanın sayılı pamuk üretici olan ülkemizde Diyarbakır bugün itibarıyla rekoltesi ile dördüncü sırada. Pamuğun birçok alanda girdi değeri söz konusu. Diyarbakır, pamuk üretiminin ve kalitesinin çok önemli ve belirleyici bir kenti. Geçtiğimiz yıla nazaran bu yıl rekoltenin yaklaşık 80 bin ton artmasını bekliyoruz.

"Esas hedefimiz 2023 ve 2025 bandında, sulama projelerin tamamlanması ve Silvan Barajı'nın sulama kanallarının devreye girmesiyle 1 milyon dekarlık alanda pamuk üretimi yapılması, az 500 bin ton pamuğu üreten bir kent olmaktır. Yapılan yatırımlarla dünyanın en nitelikli pamuğunu yetiştiren ve fiyat belirleyen bir il olma hedefine ilerlerken aynı zamanda da pamuğa dayalı tekstil sanayinin merkezi olma amacındayız."

Diyarbakır Ticaret Borsasında, ilde üretilen pamuğun ilin adıyla satışına başlanmasının önemine değinen Güzeloğlu, "Ticaret Borsamızın ürün alış ve satışında yakın gelecekte fiyat belirleyen bir borsa olma hedefinin yanı sıra lisanslı depoculuk anlamında da üretim ve depo merkezi hedefi olmazsa olmazımızdır. Hem üreten çiftçimiz için hem alacak tüccarımız için bereketli kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince başlattıkları kırsal kalkınması hamlesine de değinerek, tarım ürünlerinin değerlendirilmesi için desteklerinin süreceğini belirtti.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil de Diyarbakır pamuğunun hak ettiği değeri almasının önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Diyarbakır Ticaret Borsasında satış işlemlerine başlandı.

"Diyarbakır 2023'te 1 milyon dekar alanda pamuk üretecek"

Vali Güzeloğlu daha sonra Bismil ilçesinin Üçtepe köyünde düzenlenen "Pamuk hasadı ve tarla günü" etkinliğine katıldı.

Hasadın bereketli olmasını dileyen Güzeloğlu, Diyarbakır'da geçen yıl 560 bin ton civarında pamuk üretildiğini, bu yıl ise pamuk üretiminin yaklaşık 650 bin ton civarında olmasını beklediklerini söyledi.

Kentin pamuk üretiminde iddialı hale geldiğine işaret eden Güzeloğlu, "GAP Projesi ile suya kavuşacak alanlar ile özellikle Silvan Projemizin hayata geçmesi ile Diyarbakır 2023'te 1 milyon dekar alanda pamuk üretecek ve inşallah 500 bin ton civarında kütlü pamuk elde etmiş olacak. Diyarbakır, pamuğa dayalı üretimin merkezi olmanın yanı sıra pamuğun sanayi alanında kullanılmasıyla tekstil merkezi olma yolunda ilerlemekte. Türkiye'den çok büyük yatırım talepleri alıyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Çınar Kaymakamı Selami Kaya, AK Parti Bismil İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya ve çiftçiler katıldı.