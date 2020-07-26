(DİYARBAKIR)Pandemiye karşı savaş başlattı, 1 haftada 2 şube açarak 33 kişiye daha istihdam sağladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yeni tatlarla adından söz ettiren Hacıbaba Pastaneleri, korona virüs salgınına rağmen milyonluk yatırımlara devam ederek bir haftada 2 yeni şube açıp 33 kişiye daha istihdam oluşturdu.

Diyarbakır'da 30 yıla aşkındır tatlı sektöründe öncü olan Hacıbaba Pastaneleri milyonluk yatırım yaparak yeni şubelerini açmaya devam ediyor. Diyarbakır'da 13 Türkiye genelinde ise 19 şubesi olan ve bin istihdam hedefiyle korona virüse rağmen yatırımlarına devam eden Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, Bağlar ilçesinde açtığı ve 2 milyon 500 bin liraya mal olan 2 yeni şube ile 33 kişiye daha istihdam sağladı.

Yüzlerce tatlı çeşidiyle Diyarbakırlıların damak tadına hitap etmeye devam eden Hacıbaba Pastaneleri Türkiye'ye yayılarak Türk markası olma hedefine adım adım ilerliyor. Diyarbakır Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Oda Başkanı Haşim Elkaan'ın katılımıyla dualar eşliğinde yeni şubeyi açan Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, işletmelerinde yeni konsept ile kurumsallaşarak, aile ortamı oluşturduklarını ve müşterilerine en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi. Elaldı, "Açılışlarımız devam ediyor, Diyarbakır'da 13 Türkiye geneli 19 şubemiz var. Mevcut ilçelerimizde eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Halka yetişmek için bayrama sayılı günler kala şubelerimizi açtık. Yatırımlarımız son hız devam ediyor. Pandemi dinlemeden eksik olan ilçelerimize yer açmaya devam edeceğiz. Son bir haftada 2 şube açtık, toplamda 33 kişi istihdam ettik, insanlara faydalı olduğumuz için mutluyuz. 2 milyon 500 bin liralık yatırım var, projelerimiz devam ediyor. Dondurma ile ilgili çalışmalarımız var, onunda fabrikasını kuracağız. Türkiye'de olmayan dondurmaları üreteceğiz. Orijinal meyveli aromasız dondurma üreteceğiz, şuanda mevcut dünyada yok. Bir kaza bela olmasa yıl sonu itibari ile bir hedefimiz var, o fabrikayı kurmak 6 milyonluk bir iş, büyük bir fabrika olacak 30 kişiye yakın istihdam sağlayacağız. Yıl sonu hedefimiz 30 şube bin çalışan, şuanda 600'e yakın çalışanımız ve 19 şubemiz oldu. Hedefimize ulaşacağız, az kaldı. Bu şubemizi bugün açtık, Diyarbakır'ın en büyük ilçesi Bağlar, ihtiyaç duyuldu 2 şube açtık bu ilçede. Hizmetin herkesin ayağına gitmesi düşüncesiyle büyümekle beraber kurumsallaşma yolunda bazı hedeflerimiz ve kendimize göre konseptlerimiz var. Bunlarda ne demek, her gün masraf, her gün 5 kişi istihdam. Aşkla işimizi yapıyoruz. Herkesin rahatlıkla bizim mekanlara gelebilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.