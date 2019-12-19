Diyarbakır Peyasspor hokeyde üçüncü oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Diyarbakır Peyasspor hokeyde üçüncü oldu - Son Dakika Spor

Diyarbakır Peyasspor hokeyde üçüncü oldu

6 saat önce

Diyarbakır Peyasspor erkek hokey takımı, Malatya'da gerçekleşen 1. Lig salon müsabakalarında üçüncü oldu.

Diyarbakır Peyasspor hokeyde üçüncü oldu, System.String[]

Diyarbakır Peyasspor erkek hokey takımı, Malatya'da gerçekleşen 1. Lig salon müsabakalarında üçüncü oldu.


12-16 Aralık tarihleri arasında Malatya'da gerçekleşen müsabakalar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Türkiye'nin en iyi takımlarının yer aldığı müsabakalarda Diyarbakır Peyasspor erkek takımı, üçüncülük kupasının sahibi oldu. Diyarbakır Peyasspor Kulüp Başkanı Mehmet Veysi Koyun, Malatya'da gerçekleşen şampiyonanın çok zorlu geçtiğini söyledi. Koyun, gençlerden kurulu ekipleriyle Malatya'da çok iyi maçalar çıkardıklarını kaydetti. Koyun, yaptıkları 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 19 puanla ligi 3. sırada tamamladıklarını belirtti. Koyun, şöyle konuştu:


"Üçüncü olan takımımızın kupa ve madalyasını Anadolu Ateşi Spor Kulüp Başkanı Savaş Yılmaz verdi. Malatya'da üçüncü olan sporcularımızın tamamı kendi alt yapımızdan çıktı. Hiç bir transferimiz yok. Oyuncularımız yerli ve genç. Geleceği olan sporcular. Ayrıca Malatya'da ortala konulan mücadele, hokey camiasının takdirini kazandı. Bu ekinimizin yaş ortalaması 18. Takımımız aynı zamanda ligin en genç ekibi hüviyetindedir. Gelecek için çok umut vadeden takımımızın hedefi şampiyonluk ve Milli takımlara daha fazla sporcu vermektir. Planlı, programlı ve disiplinle yapılan antrenmanların karşılığı olarak alınan lig üçüncülüğü bizim için çok anlamlıdır."


Başkan Koyun, kendilerine önemli destekler verildiğine işaret ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:


"Müsabakalara hazırlık aşamasında ve lige gidiş dönüşlerinde bize maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen çok önemli isimler var. Onları dile getirmesek, yaptığımız derece eksik kalır. Bu nedenle başta Diyarbakır Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Hasan Basri Güzeloğlu'na başta olmak üzere, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'e, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Akın Erime ve ekibine teşekkür ederim. İyi ki varsınız ve bizimle birliktesiniz." - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:55 Kaynak: İHA
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