Diyarbakır pkk'dan kaçan mekiye amacım öğretmen olup, vatana hayırlı çocuklar yetiştirmek-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır pkk'dan kaçan mekiye amacım öğretmen olup, vatana hayırlı çocuklar yetiştirmek-2 - Son Dakika

Diyarbakır pkk'dan kaçan mekiye amacım öğretmen olup, vatana hayırlı çocuklar yetiştirmek-2

6 saat önce

Diyarbakır PKK'dan kaçan Mekiye Amacım öğretmen olup, vatana hayırlı çocuklar yetiştirmek-2.

Diyarbakır PKK'dan kaçan Mekiye Amacım öğretmen olup, vatana hayırlı çocuklar yetiştirmek-2

Diyarbakır pkk'dan kaçan mekiye amacım öğretmen olup, vatana hayırlı çocuklar yetiştirmek-2

Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:40 Kaynak: DHA
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