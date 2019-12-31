Diyarbakır pkk'dan kaçan mekiye amacım öğretmen olup, vatana hayırlı çocuklar yetiştirmek-1 - Son Dakika

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Diyarbakır pkk'dan kaçan mekiye amacım öğretmen olup, vatana hayırlı çocuklar yetiştirmek-1
6 saat önce
Diyarbakır PKK'dan kaçan Mekiye Amacım öğretmen olup, vatana hayırlı çocuklar yetiştirmek-1 (1)
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:40 Kaynak: DHA
Diyarbakır PKK'dan kaçan Mekiye Amacım öğretmen olup, vatana hayırlı çocuklar yetiştirmek-1 (1)
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