Diyarbakır pkk'lı kadın terörist, uzman çavuşun aracında yakalanmış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır pkk'lı kadın terörist, uzman çavuşun aracında yakalanmış - Son Dakika

Diyarbakır pkk'lı kadın terörist, uzman çavuşun aracında yakalanmış

6 saat önce

DİYARBAKIR PKK'lı kadın terörist, uzman çavuşun aracında yakalanmış.

DİYARBAKIR PKK'lı kadın terörist, uzman çavuşun aracında yakalanmış

Diyarbakır pkk'lı kadın terörist, uzman çavuşun aracında yakalanmış

PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:34 Kaynak: DHA
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