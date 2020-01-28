Diyarbakır pkk'lı kadın terörist, uzman çavuşun aracında yakalanmış - Son Dakika

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Diyarbakır pkk'lı kadın terörist, uzman çavuşun aracında yakalanmış
6 saat önce
DİYARBAKIR PKK'lı kadın terörist, uzman çavuşun aracında yakalanmış.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:34 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR PKK'lı kadın terörist, uzman çavuşun aracında yakalanmış
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