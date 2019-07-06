Son Dakika Haberleri: DİYARBAKIR Polis, intihara kalkışan genç kızı, savcı gibi davranarak kurtardı
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DİYARBAKIR Polis, intihara kalkışan genç kızı, savcı gibi davranarak kurtardı

1 saat önce

Polis, intihara kalkışan genç kızı, savcı gibi davranarak kurtardıDiyarbakır'ın tarihi surlarına çıkarak intihar girişiminde bulunan Z.D.'yi (17) polis, savcı gibi davranarak kurtardı.

Polis, intihara kalkışan genç kızı, savcı gibi davranarak kurtardı
Diyarbakır'ın tarihi surlarına çıkarak intihar girişiminde bulunan Z.D.'yi (17) polis, savcı gibi davranarak kurtardı.
Sur ilçesinde bugün öğle saatlerinde tarihi surlara çıkan Z.D., atlayacağını söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alıp inmesi için Z.D. ile konuşurken, itfaiye ekipleri ise hava yastığı açarak önlem aldı. Sura çıkan bir polis, Z.D.'yi intihar girişiminden vazgeçmesi için ikna çabasında bulundu. Z.D., yanındaki polise Hayatım mahvoldu, savcı ile görüşmek istiyorum dedi. Bunun üzerine polis, savcıyı telefonla arayacağını söyledi. Aşağıda bekleyen meslektaşını arayan polis, Z.D.'ye, Savcı seninle konuşmak istiyor deyip, telefonu uzattı. Z.D., telefonla konuştuğu sırada yanındaki polis tarafından yakalanarak, surdan indirildi.
Z.D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
DİYARBAKIR Polis, intihara kalkışan genç kızı, savcı gibi davranarak kurtardı
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:24 Kaynak: DHA
Diyarbakır, Polis, Güncel
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