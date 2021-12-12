Diyarbakır polisi intihar girişiminde bulunan epilepsi hastası gencin hayatını kurtardı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir parkta intihar girişiminde bulunan epilepsi hastası genç, polisin yoğun çabası ile hayata tutundu.

Edinilen bilgiye göre, Kayapınar ilçesinde gece vatandaşlar tarafından gelen ihbarda Park21 isimli parkta bir gencin intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gittiklerinde parkta bir gencin kendisini iple salıncağa astığını gördü. İpi keserek yere indirdikleri gencin nefes almadığını fark eden polisler, yaptıkları ilk müdahale ile ambulans gelene kadar genci hayatta tutmaya çalıştı. Kimlik kontörlü yapılan gencin 2001 yılında şehit edilen eski Diyarbakır Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın ismini taşıdığının tespit edilmesi üzerine ise duygu dolu anlar yaşandı. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle Ali Gaffar Ç. hastaneye sevk edildi. Ekiplerin erken ve yerinde müdahalesi sayesinde Ali Gaffar Ç.'nin hayata tutunduğu öğrenildi.

Ali Gaffar Ç'nin epilepsi hastası olduğu, tedaviyi kaldıramadığından intihara teşebbüs ettiği öğrenildi. Tedavisi tamamlanan genç taburcu oldu. - DİYARBAKIR