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Diyarbakır polisinin operasyonuyla PKK'lı Fehman Hüseyin'in koruması kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır polisinin operasyonuyla PKK'lı Fehman Hüseyin'in koruması kıskıvrak yakalandı

30.11.2021 21:02
Diyarbakır polisinin operasyonuyla PKK'lı Fehman Hüseyin'in koruması kıskıvrak yakalandı

Diyarbakır polisi bir eve yaptığı operasyonda; Şırnak'ta askeri üst bölgesine saldırı, 2 askerin şehit edilmesi ve terör örgütü PKK elebaşı Fehman Hüseyin'in koruması olduğu öğrenilen teröristi saklandığı evde kıskıvrak yakaladı.

2015 yılında Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olan ve ardından pişmanlık yasasından faydalanıp serbest bırakılan Mehmed kod adlı teröristin, güvenlik güçleri tarafından Diyarbakır'da bir eve yapılan operasyonda ele geçirilen dijital verilerde Bahoz Erdal kod adlı teröristbaşı Fehman Hüseyin ile fotoğrafları ortaya çıkınca polis ekipleri tarafından izi tekrar sürüldü.

KISKIVRAK YAKALANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından önceki gün bir eve düzenlenen operasyondan Mehmed kod adlı terörist kıskıvrak yakalandı.

TERÖRİSTBAŞI FEHMAN HÜSEYİN'İN KORUMASI ÇIKTI

Şırnak'ta çeşitli tarihlerde birçok askeri üst bölgesine yaptığı saldırılarda 2 askerin şehit edilmesi olayı ile Bahoz Erdal kod adlı PKK'lı teröristbaşı Fehman Hüseyin'in de korumalığını yaptığı tespit edilen Mehmed kod adlı terörist emniyetteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Diyarbakır polisinin operasyonuyla PKK'lı Fehman Hüseyin'in koruması kıskıvrak yakalandı

Fehman Hüseyin, Diyarbakır, Şırnak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır polisinin operasyonuyla PKK'lı Fehman Hüseyin'in koruması kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır polisinin operasyonuyla PKK'lı Fehman Hüseyin'in koruması kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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