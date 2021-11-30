Diyarbakır polisinin operasyonuyla PKK'lı Fehman Hüseyin'in koruması kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

2015 yılında Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olan ve ardından pişmanlık yasasından faydalanıp serbest bırakılan Mehmed kod adlı teröristin, güvenlik güçleri tarafından Diyarbakır'da bir eve yapılan operasyonda ele geçirilen dijital verilerde Bahoz Erdal kod adlı teröristbaşı Fehman Hüseyin ile fotoğrafları ortaya çıkınca polis ekipleri tarafından izi tekrar sürüldü.

KISKIVRAK YAKALANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından önceki gün bir eve düzenlenen operasyondan Mehmed kod adlı terörist kıskıvrak yakalandı.

TERÖRİSTBAŞI FEHMAN HÜSEYİN'İN KORUMASI ÇIKTI

Şırnak'ta çeşitli tarihlerde birçok askeri üst bölgesine yaptığı saldırılarda 2 askerin şehit edilmesi olayı ile Bahoz Erdal kod adlı PKK'lı teröristbaşı Fehman Hüseyin'in de korumalığını yaptığı tespit edilen Mehmed kod adlı terörist emniyetteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.