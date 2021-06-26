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DİYARBAKIR - Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Diyarbakır 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu - Son Dakika

DİYARBAKIR - Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Diyarbakır 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu

26.06.2021 21:10

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Toplumu aileler meydana getirir ve sağlam aile ayakta tutar. Bundan dolayı biz aileyi koruyabilmek için elimizden gelen bütün gayreti göstermeye, tedbir almaya mecburuz.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Toplumu aileler meydana getirir ve sağlam aile ayakta tutar. Bundan dolayı biz aileyi koruyabilmek için elimizden gelen bütün gayreti göstermeye, tedbir almaya mecburuz." dedi.

Karamollaoğlu, Yenişehir ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen partisinin Diyarbakır 7. Olağan İl Kongresi'nde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sürdüğünü ve pazar gününden itibaren yeni bir döneme geçmeyi ümit ettiklerini söyledi.

Salgının bir an önce sona ermesini dileyen Karamollaoğlu, "İnşallah sağlıklı bir döneme gireriz. İnşallah bu pandeminin etkisinden, sıkıntılarından milletçe kurtuluruz ama Diyarbakır kongremizi tam bu pandeminin son günlerinde yaşıyoruz. Aslında bugün de belki bu rahatlığı bütün toplumumuz hissediyor." diye konuştu.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde dün meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin Diyarbakır'da da hissedildiğini anımsatan Karamollaoğlu, etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Toplumu sağlam aile ayakta tutar"

Karamollaoğlu, kadına şiddetin durdurulması konusunun üzerinde durulması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aile toplumun temelidir, gövdesidir, çekirdeğidir. Toplumu aileler meydana getirir ve sağlam aile ayakta tutar. Bundan dolayı biz aileyi koruyabilmek için elimizden gelen bütün gayreti göstermeye, tedbir almaya mecburuz. Aileyi korumak, sağlam temeller üzerinde oturtmak devletin de toplumun da en önemli görevidir. Bu da toplumumuzda kadına verdiğimiz değerin karşılığı olmalıdır."

Hedeflerinin bütün dünyada barış ve huzuru tesis etmek olduğunu belirten Karamollaoğlu, kentte Saadet Partisi olarak en güçlü konuma geleceklerini söyledi.

Kongrede, il başkanlığına Abdurrahman Ergin seçildi.

Karamollaoğlu, kongrenin ardından beraberindeki partililerle esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

DİYARBAKIR - Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Diyarbakır 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
DİYARBAKIR - Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Diyarbakır 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
DİYARBAKIR - Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Diyarbakır 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
DİYARBAKIR - Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Diyarbakır 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu

Temel Karamollaoğlu, Diyarbakır, Yenişehir, Sp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Diyarbakır 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu - Son Dakika


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