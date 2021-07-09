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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu: (1) - Son Dakika

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu: (1)

09.07.2021 17:58

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KCK'sıyla, PKK'sıyla, PYD'siyle, HDP'siyle hep birlikte benim Kürt kardeşlerimin kanını, iliğini sömüren, duygularını istismar eden bu çete, son bin yıldır bu milletin, bu bölgenin, bu halkın başına gelmiş en büyük musibettir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KCK'sıyla, PKK'sıyla, PYD'siyle, HDP'siyle hep birlikte benim Kürt kardeşlerimin kanını, iliğini sömüren, duygularını istismar eden bu çete, son bin yıldır bu milletin, bu bölgenin, bu halkın başına gelmiş en büyük musibettir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilik önünde gerçekleştirilen, "Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni"ne katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına tüm Diyarbakırlıları selamlayarak başlayan Erdoğan, Diyarbakır'ı şairin, "Dicle ile Fırat arasında ipekten sedirlerinde Kur'an okunan, açık pencerelerinden gül dolan, güneşin beyaz köpüklerinden yanmış bir şehir. Bir eski kanatlar ülkesi" diyerek tarif ettiğini aktardı.

Erdoğan, "Evet, işte bu kadim şehri, Hazreti Ömer'den selam alan, Hazreti Ömer'e selam gönderen bu şehri, toprakları üzerinde 10 peygamberin, 500 sahabenin mezarı olan bu şehri, Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ün fethine giderken feyz aldığı bu şehri, Sultan Alparslan'ın Malazgirt'e giderken surları önünde dua ettiği bu şehri, Haçlı Ordularını defalarca bozguna uğratan Sultan Kılıçarslan'ın metfun olduğu bu şehri, nice alimlere, gönül sultanlarına sanatçılara ev sahipliği yapan bu şehri, velhasıl ezelden beri bizim olan ve inşallah ebede kadar da bizim kalacak bu şehri tüm kalbimle selamlıyorum." diye konuştu.

"Bir zamanlar Türkiye'nin ilk 5 sanayi kentinden biri Diyarbakır'dı"

Cuma namazını eda ettikleri Kurşunlu Camisi'nin, bu şehrin ve temsil ettiği değerlerin hizmetkarının da hasmının da kim olduğunun en büyük şahidi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Sizler Kurşunlu Camii'ni tahrip edenleri de ona sahip çıkanları da gayet iyi biliyorsunuz. Sizler buraya gelmeden önce ziyaret ettiğimiz Diyarbakır annelerinin yüreklerini kimlerin yaktığını da gayet iyi biliyorsunuz. Sizler başkalarının evlatlarını dağa, ölüme gönderenlerin kendi evlatlarını yurt dışında nasıl ihtimamla büyüttüklerini, yaşattıklarını da gayet iyi biliyorsunuz." dedi.

Diyarbakır'ın tarih boyunca hep medeniyet, barış, huzur ve refah şehri olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bir zamanlar Türkiye'nin ilk 5 sanayi kentinden biri Diyarbakır'dı. Sonra bir karabasan gibi bölgenin ve özellikle Kürt kardeşlerimin üstüne terör felaketi çöktü. Türkiye'nin diğer şehirleri gelişip serpilirken, terör, Diyarbakır'ı sefalete, yoksulluğa, işsizliğe mahkum etti. Şairleri, edipleri, alimleri, tarihi eserleri surlarıyla meşhur güzelim Diyarbakır'ı perişan ettiler." diye konuştu.

"Sözümüzü yerine getirdik"

AK Parti'yi kurduklarında Diyarbakır'a gelerek karşılaştıkları herkese, "İktidara gelirsek bizden ne istiyorsunuz?" diye sorduklarını dile getiren Erdoğan, "Bize verilen cevap 'sadece OHAL'i kaldırın yeter' şeklindeydi. Sesinize kulak verdik ve hükümete gelince ilk iş olarak OHAL'i kaldırdık mı? Söz verdik, sözümüzü yerine getirdik." dedi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi bir geriye dönüp 20 yıllık muhasebeyi yapalım. Biz ne dedik, ne yaptık, onlar ne dediler, ne yaptılar. Biz Diyarbakır'da 2005 yılında size ne demişsek dün de oradaydık, bugün de aynı yerdeyiz, yarın da aynı yerde olacağız. Biz tüm samimiyetimizle barış dedik, kardeşlik dedik, çözüm dedik, adalet dedik, hak dedik, özgürlük dedik, demokrasi dedik. Biz ret, inkar, asimilasyon politikalarını ortadan kaldırıp hak ve özgürlük eksenli bir yaklaşımla asırlık meselelerin çözümüne yöneldik. Peki bunlar, yani terörden beslenenler, terörü destekleyenler, terörü açıkça telin etmekten korkanlar, sırtını size değil de PKK'ya, terör örgütüne dayayanlar ne yaptı?"

"Gelin bugün hiç eğmeden, bükmeden açıkça bunları konuşalım. Gelin bugün utanmadan, yüzü kızarmadan bozuk plak gibi sürekli barış, demokrasi, kardeşlik diyenlerin maskelerini hep beraber indirmeye var mıyız?" diye soran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunların eş genel başkanı geçenlerde çıkmış 'AK Parti kadınların başına gelmiş en büyük felakettir.' demiş. Şimdi buradan seslenmek istiyorum, asıl KCK'sıyla, PKK'sıyla, PYD'siyle, HDP'siyle hep birlikte benim Kürt kardeşlerimin kanını, iliğini sömüren, duygularını istismar eden bu çete, son bin yıldır bu milletin, bu bölgenin, bu halkın başına gelmiş en büyük musibettir. Lafa gelince 'barış' derler, 'kardeşlik' derler son 40 yılda öldürdükleri, dağa çıkardıkları, teröre bulaştırdıkları, hayatını kararttıkları 50 bin Kürt kardeşimin kanına giren, soruyorum, bunlar değil mi? Bu ülkede en çok Kürt kanını PKK dökmedi mi?

Bu bölgede köylerin boşalmasına, yakılıp yıkılmasına, kentlerin çökmesine, sanayinin ve ticaretin bitmesine, işindeki gücündeki insanların sefalete sürüklenmesine neden olan bunlar değil mi? Kurdukları partilerde demokrasi kelimesini hiç eksik etmediler. Peki soruyorum size, hangi demokraside seçilmiş milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat yöneticileri, örgüt militanlarına hesap verir. Hangi demokraside devletin yatırım, hizmet için gönderdiği ödenekler, yollara mayın döşemek için kullanılır. Hangi demokraside altyapı, üstyapı hizmetleri için merkezi yönetimin verdiği araçlar, şehirlerin içinde hendek ve çukur kazmak için kullanılır. Hangi demokraside ülkenin aleyhindeki her girişime destek veren bir siyaset anlayışı olur. Bunlar demokrasi savunucusu değil, demokrasi düşmanıdır, demokrasi istismarcısıdır."

(Sürecek)

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Açılış Töreni, Diyarbakır, Fabrika, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu: (1) - Son Dakika


Son Dakika

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