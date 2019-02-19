Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Saman Balyalarının Arasında 176 Kilo Esrar Ele Geçirildi 4 Gözaltı

Diyarbakır Saman Balyalarının Arasında 176 Kilo Esrar Ele Geçirildi 4 Gözaltı

2 saat önce

Diyarbakır Saman balyalarının arasında 176 kilo esrar ele geçirildi 4 gözaltı(Tür: Yurt)

Diyarbakır Saman balyalarının arasında 176 kilo esrar ele geçirildi 4 gözaltı

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:19 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel
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