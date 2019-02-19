Diyarbakır Saman Balyalarının Arasında 176 Kilo Esrar Ele Geçirildi 4 Gözaltı
2 saat önce
Diyarbakır Saman balyalarının arasında 176 kilo esrar ele geçirildi 4 gözaltı(Tür: Yurt)
Diyarbakır
Saman balyalarının arasında 176 kilo esrar ele geçirildi 4 gözaltı
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:19 Kaynak: DHA
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