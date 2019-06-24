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DİYARBAKIR Saman yüklü kamyon devrildi 7 yaralı

1 saat önce

Saman yüklü kamyon devrildi 7 yaralıDiyarbakır'da saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Saman yüklü kamyon devrildi 7 yaralı
Diyarbakır'da saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Sur ilçesinde meydana geldi. Esanbağ mahallesinde, Mehmet Sumak yönetimindeki 63 N 7101 plakalı saman yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, kamyonda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara yaptıkları müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürülerek, tedaviye alındı. Yola devrilen saman yüklü kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.
DİYARBAKIR Saman yüklü kamyon devrildi 7 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:03 Kaynak: DHA
Sur, Sabah, Diyarbakır, Güncel
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