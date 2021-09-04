Üye Girişi
Diyarbakır Sanat Sokağı kente nefes aldıracak güzellikte modern şekilde yenilendi - Son Dakika

Diyarbakır Sanat Sokağı kente nefes aldıracak güzellikte modern şekilde yenilendi

04.09.2021 14:04

- Diyarbakır Sanat Sokağı kente nefes aldıracak güzellikte modern şekilde yenilendi Vali Münir Karaloğlu: "Diyarbakır'ın çözülemeyecek problemi yok" Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Sanat Sokağı'nın açılışını gerçekleştiren Vali Karaloğlu, kendilerinin de sokak esnafı, gayrı...

- Diyarbakır Sanat Sokağı kente nefes aldıracak güzellikte modern şekilde yenilendi

Vali Münir Karaloğlu:

"Diyarbakır'ın çözülemeyecek problemi yok"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Sanat Sokağı'nın açılışını gerçekleştiren Vali Karaloğlu, kendilerinin de sokak esnafı, gayrı menkul sahipleri ve ikamet eden vatandaştan beklentilerinin olduğunu belirterek, "Biz şunu söylüyoruz, Diyarbakır'ın çözülemeyecek problemi yok. Öncelik var mı? Önceleri sıraya koyarız ama Diyarbakır halkıyla beraber biz Diyarbakır'ın her sorunu Allah'ın izni ile çözeriz" dedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesince yenilenen Yenişehir ilçesinde bulunan Sanat Sokağının açılışını gerçekleştirdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Yenişehir ilçesindeki kentin en işlek ve sembol sokaklarından biri olan Sanat Sokağını vatandaşların ailece gezebilmesi ve kültürel etkinliklerin merkezi olarak kullanılması için yeniden düzenledi.

Sanat sokağının açılışına Vali Karaloğlu'nun yanı sıra, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, Sanat Sokağı esnafı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Sanat Sokağı'nın açılışı dolayısıyla gün boyu bir dizi etkinlik gerçekleştirilirken, açılış öncesi açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, Diyarbakır'a atandığına kente gelmeden sosyal medya hesabından "Diyarbakırlılar, benden beklentiniz nedir? Diyarbakır'da neyi yaparsam, hangi problemi çözersem mutlu olursunuz, benden razı olursunuz?" diye sorduğunu hatırlatarak gelen her talebi "Baş göz üstüne" diyerek karşıladıklarını belirtti.

"Sanat Sokağı sanatta değil hiçbirimizin duymak istemediği konularla anılır olmuştu"

Vali Karaloğlu, en çok şikayet aldıklarının konulardan bir tanesinin de Sanat Sokağı'nın durumuyla ilgili olduğunu ifade ederek, "Arkadaşlarla konuştuk. Sanat Sokağı'nın sorunu nedir? Elbette ki burada daha önce bir düzenleme yapılmış, üzerinden epeyce zaman geçmiş yıpranmış. Sanat Sokağı artık sanatta değil de hiçbirimizin duymak istemediği konularla anılır olmuş. Diyarbakır'ın yeni yerleşim alanları geliştikçe 20, 30 sene önceki gözde mekanları maalesef farklı bir hüviyete büründü. Vatandaşımızın, derneğin, esnafımızın talebi haklı gördüm" diye konuştu.

"Sanat Sokağı'nın kalitesini arttırmak esnafın görevi"

Projesi Yenişehir Belediyesince yapılan çalışmayla Sanat Sokağı'nı yenilediklerini, üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirdiklerini dile getiren Vali Karaloğlu, "Sokak esnafı, gayrı menkul sahipleri ve ikamet eden vatandaştan beklentilerimiz var. Artık buradaki esnafın da kendisine çeki düzen vermesi lazım. Dükkanını sokağı yakışır hale getirmesi lazım. Gayrimenkul sahiplerinin de dairesini dükkanını kiraya verirken biraz sağına soluna bakması lazım. Dairesini, dükkanını kime kiraya veriyorum diye bakması lazım. İnsanlar, aileleriyle, çoluk çocuğuyla beraber akşam sokağa çıktığında 'Nerede kahve içelim, Nerede dondurma yiyelim, Nerede yemek yiyelim.' diye düşündüklerinde akıllarına ilk Sanat Sokağı gelsin. Bunu artık bu saatten sonra bizim sağlamamız mümkün değil. Biz yapacağımızı yaptık. Burayı esnafımıza, bölgenin halkına teslim ettik. Bundan sonra buranın kalitesini artırmak onların görevi. Bu konuda da çok ciddi iyileşmeler var. Esnafımız kendisini yeniliyor. Her geldiğimde biraz daha yenilenmiş olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

"Bu şehrin 40 yıldır gündemini kararttılar, ufkunu kararttılar"

Diyarbakır'ın her sorunu çözmek için çaba harcadıklarını dile getiren Vali Karaloğlu, "Biz şunu söylüyoruz, Diyarbakır'ın çözülemeyecek problemi yok. Öncelik var mı? Önceleri sıraya koyarız ama Diyarbakır halkıyla beraber biz Diyarbakır'ın her sorunu Allah'ın izni ile çözeriz. Anahtar nedir, Diyarbakır'daki huzur ve güvenin devam etmesidir. Bu şehrin 40 yıldır gündemini kararttılar. Ufkunu kararttılar. Bu şehirde huzur hakim olsun, mutluluk hakim olsun. Bu şehirde kültür den bahsedelim, sanattan bahsedelim, spordan bahsedelim, eğlenelim istiyoruz. Biz bu şehrin bütün problemleri çözeriz. Bugün yeni açtığımız sanat sokağımızın Diyarbakır'ımızda Yenişehir. Sanatçı sokağı esnafımıza burada yaşayan halkımız için hayırlı olmasını diliyor, hepinize sevgi, saygı sunuyorum. Allaha emanet olun" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Sanat Sokağı'nın açılışı gerçekleştirilirken, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirmesiyle son buldu.

Diyarbakır Sanat Sokağı kente nefes aldıracak güzellikte modern şekilde yenilendi
Diyarbakır Sanat Sokağı kente nefes aldıracak güzellikte modern şekilde yenilendi
Diyarbakır Sanat Sokağı kente nefes aldıracak güzellikte modern şekilde yenilendi
Diyarbakır Sanat Sokağı kente nefes aldıracak güzellikte modern şekilde yenilendi

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Yenişehir, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyarbakır Sanat Sokağı kente nefes aldıracak güzellikte modern şekilde yenilendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi. 14:47 Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi. Minibüs şoförü mü hatalı makinist mi? 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı 14:44 Minibüs şoförü mü hatalı makinist mi? 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Angelina Jolie'den şaşırtan açıklama: Brad Pitt ile ilişkim boyunca kendimin ve çocuklarımın güvenliğinden endişe ettim 14:08 Angelina Jolie'den şaşırtan açıklama: Brad Pitt ile ilişkim boyunca kendimin ve çocuklarımın güvenliğinden endişe ettim
Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı 14:01 Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı Milyonluk konakta misafirler ücretsiz ağırlanıyor 13:35 Milyonluk konakta misafirler ücretsiz ağırlanıyor Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak 13:08 Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak
Son Dakika: Üzerine ahşap gardırop devrilen 6 yaşındaki Mustafa Polat hayatını kaybetti. 13:05 Son Dakika: Üzerine ahşap gardırop devrilen 6 yaşındaki Mustafa Polat hayatını kaybetti. Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi. 12:18 Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi.

Son Dakika Haberleri
14:51 Şartlı tahliyeyle hapisten çıkmıştı! Cani adam üzüm bağına götürdüğü eşinin boğazını kesti
14:46 Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi.
14:45 Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan duruma müdahale etti
14:43 Minibüs şoförü mü hatalı makinist mi? 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
14:33 Pedro de Noronha, Tülin Şahin'e hapis talebiyle dava açtı! Gerekçesi çocuğunu görememek
14:18 Tuzla Belediyesi'nden örnek hareket! Yüz yüze eğitim öncesi ihtiyaç sahibi ailelere destek olundu
14:12 İçişleri Bakanlığı, "Stadyumlara Giriş Tedbirleri" konulu ek genelgeyi 81 ilin valiliklerine gönderdi
14:01 Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı
13:55 Polisin müdahalesi 5 canı kurtardı! Eşini ve 4 çocuğunu eve kilitleyip yakmak isterken engellendi
13:43 Kazayla göğsüne saplanan zıpkın sonrası soluğu hastanede aldı
Şartlı tahliyeyle hapisten çıkmıştı! Cani adam üzüm bağına götürdüğü eşinin boğazını kesti Şartlı tahliyeyle hapisten çıkmıştı! Cani adam üzüm bağına götürdüğü eşinin boğazını kesti         
14:52
Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan duruma müdahale etti Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan duruma müdahale etti         
14:46
İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, "Stadyumlara Giriş Tedbirleri" konulu ek genelgeyi 81 ilin valiliklerine gönderdi         
14:13
Kadınları taciz eden adamı esnaf yakaladı! Telefonundakileri görünce meydan dayağı attılar Kadınları taciz eden adamı esnaf yakaladı! Telefonundakileri görünce meydan dayağı attılar         
14:02
116 yaşındaki Ayşe Karatay, koronavirüsü yendi 116 yaşındaki Ayşe Karatay, koronavirüsü yendi         
13:41
Günde 130 takım sıra ve masa imalatı yapan okulun yıllık cirosu 1 milyon lira Günde 130 takım sıra ve masa imalatı yapan okulun yıllık cirosu 1 milyon lira         
13:22
Öfkeden gözü döndü, kafenin ortasında husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu Öfkeden gözü döndü, kafenin ortasında husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu         
13:07
Küçük yaştaki çocuğa hem alkol hem de nargile içirdiler Küçük yaştaki çocuğa hem alkol hem de nargile içirdiler         
12:57
Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! "Bebeğim artık yasal" diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle alkollü pozunu paylaştı         
11:40
Ağaç yüzünden tartıştığı oğlunu öldüren babadan ilginç savunma: Korkutmak için ateş ettim Ağaç yüzünden tartıştığı oğlunu öldüren babadan ilginç savunma: Korkutmak için ateş ettim         
11:36
Son Dakika: Yük treni ile minibüsün çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Yük treni ile minibüsün çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti         
11:10
Üreticiden 18 liraya alınan Antep fıstığı, tüketiciye 120 liraya satıldı Üreticiden 18 liraya alınan Antep fıstığı, tüketiciye 120 liraya satıldı         
10:51
Hadise, Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin         
10:43
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır         
10:09
Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı         
09:50
Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor         
19:03
Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2021 15:11:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır Sanat Sokağı kente nefes aldıracak güzellikte modern şekilde yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement