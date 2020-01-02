Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu kardan kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu kardan kapandı - Son Dakika

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu kardan kapandı

6 saat önce

DİYARBAKIR'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa karayolu ulaşıma kapanırken, karayolunda meydana gelen hasarlı kazalarla kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu kardan kapandı, System.String[]

DİYARBAKIR'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa karayolu ulaşıma kapanırken, karayolunda meydana gelen hasarlı kazalarla kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Akşam saatlerinde kar yağışının etkisini gösterdiği Diyarbakır'da ulaşım da aksamalar meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu Şanlıurfa karayolu, kapandı. TIR ve kamyonların karayolunda ilerleyememesi ve meydana gelen hasarlı trafik kazaları nedeniyle de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ekiplerinin kardan kapanan karayolunun ulaşıma sağlanması için çalışmaları sürüyor.


Diyarbakır, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:25 Kaynak: DHA
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