- Diyarbakır - Şanlıurfa karayolunda trafik kazası: 1'i ağır 5 kişi yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da ana yoldan yan yola girmek isteyen lüks bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yön tabelalarına çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır - Şanlıurfa karayolu Kadın Çocuk ve Doğum Hastanesi civarında meydana geldi Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır - Şanlıurfa Karayolunda seyir halinde bulunan lüks bir otomobil, ana yoldan yan yola girmek istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önce kaldırıma ardından da yön tabelalarına çarpıp durdu.

Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 5 kişiden 1 biri ağır yaralanırken, diğer 4 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.