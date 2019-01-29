Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Savaş Uçaklarının Harekat Sorumlusu Tuğgeneral Akgülay'a Fetö Gözaltısı

Diyarbakır Savaş Uçaklarının Harekat Sorumlusu Tuğgeneral Akgülay'a Fetö Gözaltısı

1 saat önce

Savaş UÇAKLARININ HAREKAT SORUMLUSU TUĞGENERAL AKGÜLAY'A FETÖ GÖZALTISITÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yaparken emekliliğini isteyen Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM) Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, FETÖPDY...

Savaş UÇAKLARININ HAREKAT SORUMLUSU TUĞGENERAL AKGÜLAY'A FETÖ GÖZALTISI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yaparken emekliliğini isteyen Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM) Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, FETÖPDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Diyarbakır'a getirilen Akgülay, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, BHHM Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay'ın, FETÖ'nün TSK'daki mahrem üyeleriyle haberleşmek için ankesörlü telefonlarla ardışık irtibat sağladığı tespit edildi. Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Eskişehir'de 26 Ocak'ta gözaltına alındı. Diyarbakır'a getirilen Tuğgeneral Akgülay, İl Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

2017'de Tuğgeneralliğe, Yüksek Askeri Şüra'da ise Eskişehir BHHM Komutanlığına terfi ettirilen Akgülay'ın, kısa süre önce istifasını sunup, emekliliğini istediği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:27 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Eskişehir, Güncel
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