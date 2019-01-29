Diyarbakır Savaş Uçaklarının Harekat Sorumlusu Tuğgeneral Akgülay'a Fetö Gözaltısı
24 dakika önce
Savaş uçaklarının harekat sorumlusu Tuğgeneral Akgülay'a FETÖ gözaltısı (EK)TUTUKLANDIFETÖ PDY soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Diyarbakır Adliyesi'nde savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı.
Savaş uçaklarının harekat sorumlusu Tuğgeneral Akgülay'a FETÖ gözaltısı (EK)
TUTUKLANDI
FETÖ PDY soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Diyarbakır
Adliyesi'nde savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. Akgülay, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:16 Kaynak: DHA
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