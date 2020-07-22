DİYARBAKIR SAVCILIK, ARKEOLOG MERVE'NİN İNTİHARINDA MOBBİNG TESPİT EDERSE YARGILAMA BAŞLAYACAK - Son Dakika

GAZİANTEP Zeugma Müzesi'nde görevli arkeolog Merve Kaçmış'ın (33) Diyarbakır'daki intiharıyla ilgili yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yapan avukat Aslı Pasinli, " Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Merve'nin intihara yönlendirilmesi ve mobbing durumuna kanaat getirilirse, ceza yargılaması başlayacak" dedi.

Zeugma Mozaik Müzesi'nde görevli arkeolog Merve Kaçmış, geçen Ocak ayında, izin döneminde Diyarbakır'da yaşayan ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış'ın, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki evine geldi. Merve, 13 Ocak Pazartesi günü ise evin bulunduğu apartmanın 8'inci katından atlayarak, intihar etti. Genç arkeolog geride bir mektup bırakırken, aile, kızlarının çalıştığı müzede kayıp tarihi eserleri zimmetine alması konusunda mobbing'e maruz kaldığını, bu nedenle psikolojisinin bozulduğunu iddia etti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da Merve'nin intiharı ve iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Kaçmış ailesinin avukatı Aslı Pasinli, soruşturma dosyasındaki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Avukat Pasinli, "Merve'nin intiharına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyert Başsavcılığı bir karar verecek. Bu dosyayla ilgili ve verdiği kararla gerçekten bir intihara yönlendirme ve mobbing durumunda olup olmadığını savcılık kanaat getirirse bir ceza yargılaması başlayacak" dedi.

Avukat Pasinli, soruşturmada takipsizlik kararı verilmesi halinde de itirazlarını sürdüreceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme yaptığı dönemde Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma da devam ediyor. Bakanlığın yaptığı raporlama çalışması yine savcılık dosyasına girmiş bulunmakta. Raporda, müzede hummalı bir inceleme başlatılmış ve bu inceleme sonunda, 2 bin 400 eserin envantersiz olduğu, yaklaşık 10 tane eserin bulunamadığı bu raporun içerisine girmiş vaziyette. Bu bizim için, soruşturma dosyası için çok önemli bir adım. Çünkü bu aşamadan sonra artık Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı bir karar verecek. Bu dosyayla ilgili ve verdiği kararla gerçekten bir intihara yönlendirme ve mobbing durumunda olup olmadığına savcılık kanaat getirirse, bir ceza yargılaması başlayacak. Aksi durumda da dosyaya takipsizlik verilecek ki, bu durumda da bizim itirazlarımız ve götüreceğimiz yardım mercileri sıralaması da devam edecek."

Avukat Hatice Demir ise Merve'nin intiharının kuşkulu olduğunu belirterek, şunları söyledi;

"Merve Kaçmış, Gaziantep Zeugma Müzesi'nde arkeolog olarak çalışırken, Diyarbakır'a ailesini ziyarette geldiği dönemde, kuşkulu bir şekilde intihar etti. Bu intihar üzerine bütün gözler müzeye çevrildi. Çünkü bu intihardan öncesine dayalı, Zeugma Müzesi'nde yaşanan ciddi krizlerin olduğu gündeme geldi. Bu doğrultuda hem aileyle yaptığımız görüşmelerde hem idareye yaptığımız başvurularda yürütülen disiplin soruşturması kapsamında Merve'nin ardından bıraktığı nota dikkat çektiği üzere aslında Zeugma Müzesi'nde ciddi bir sorun olduğu, bazı tarihi eserlerin kayıp olduğu, idare görevini yürüten müdürü ve bazı personellerle ilgili sorunların bulunduğu Merve'nin müdürü tarafından mobbinge maruz kaldığı gündeme geldi. Bunun üzerine biz de Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak bakanlığa bir bildirimde bulunduk. Zeugma Müzesi'nde yaşanan sorunları ihbar ettik. Bu konuda kayıp envanter meselesinin araştırması gerektiğini, Merve'nin daha önce sunmuş olduğu raporların neden dikkate alınmadığını, Merve'nin bilgisayarının incelenmesi gerektiğini vesaire kapsayan çok fazla talebimiz oldu. Bunlar neticesinde aslında bakanlık gayet bir soruşturma yürütmüş, delilleri toplamış, müzede çalışan ve ilgili olabileceğini düşündüğü tüm tarafları dinlemiş."