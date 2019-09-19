Son Dakika Haberleri: Diyarbakir Savcısı Aydoğan'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret
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Diyarbakir Savcısı Aydoğan'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret

9 dakika önce

Diyarbakir Savcısı Enes Aydoğan, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Diyarbakir Savcısı Aydoğan'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret, System.String[]

Diyarbakir Savcısı Enes Aydoğan, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.


Başkan Bozkurt ile bir süre hasbihal eden ve geçen yıllarda Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde görev yapan Savcı Aydoğan, burada hasret giderdi. Ziyaret gündem ile ilgili fikir alışverişleriyle devam etti. Başkan Bozkurt Savcı Aydın'a ziyaret'ten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Savcı Aydın ise misafirperverliklerinden dolayı Başkan Bozkurt'a teşekkürlerini iletti. Günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından ziyaret sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Recep Bozkurt, Aydoğan, Şuhut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:05 Kaynak: İHA
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