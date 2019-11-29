Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Sebze ve Meyve Hali'nde patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır Sebze ve Meyve Hali'nde patlama: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır Sebze ve Meyve Hali'nde patlama: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Diyarbakır'da sebze ve meyve halindeki bir iş yerinde karpit odasında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır Sebze ve Meyve Hali'nde patlama: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'da sebze ve meyve halindeki bir iş yerinde karpit odasında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Olay, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan meyve ve sebze halinde meydana geldi. İddiaya göre, haldeki bir iş yerinde meyve ve sebzelerin renklendirici gazın uygulandığı karpit odasına bırakıldığı sırada şiddetli bir patlama yaşandı. Patlama kentte korku ve paniğe neden olurken, patlamanın yaşandığı hale çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polis, iş yerinin civarında enkaz altında Hacı Abdullah Önder'in (50) cansız bedenini buldu. Patlamada vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kişi de ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamanın yaşandığı bölgeye kimseyi yaklaştırmayan polis, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eniştesini öldürüp başında polisin gelmesini bekledi
Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı Şaban Vatan hakkında tanığın evine yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı Londra Köprüsü'ndeki olayın terör saldırısı olduğu doğrulandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 05:39:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Sebze ve Meyve Hali'nde patlama: 1 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]