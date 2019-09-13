Diyarbakır şehidi Diger son yolculuğuna uğurlandı

Muş Valisi İlker Gündüzöz: "Hepinizin defterini bu aziz millet dürecek"

MUŞ - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden sivillerin bulunduğu aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 7 kişiden Sinan Diger, Muş'ta gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından Şehit Sinan Diger'in Türk bayrağına sarılı cenazesi konvoy eşliğinde Muş'taki Çağlayan Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Muş Valisi İlker Gündüzöz, İl Garnizon Komutanı İhsan Gökoğlan, Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, şehidin ailesi, akrabaları ve kamu kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Vali İlker Gündüzöz, Sinan Diger'in Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu belirterek, "Mekanı cennet olsun. O şehit, onu katledenler düşünsün. Ne bu dünyaları dünya, ne öbür dünyaları dünya. Sinan kardeşim senin ailen bizim ailemiz. Evlatların bize emanet, Allah mekanını cennet eylesin. Hainler hesap verecekler. Allah şahit, buradan bu Müslüman kardeşlerimiz yanından bu aziz milletimizin önünde söz veriyoruz. O hainlerin en kısa sürede gereği yapılacak ve senin kanın yerde kalmayacak. Zaten bittiler, sayıları çok azaldı. Fareler gibi kaçıyorlar. Sonuç itibariyle sen şehit oldun. Herkese Allah şehadeti nasip etmez. Büyük bir mertebeye ulaştın. Rızkın için, vatan için toprağa düştün. Ben hainlere şunu söylüyorum. Hainlere gereği yapılacak ama onların uzantıları şehir içinde dolaşanlar, belli legal kisvelerin altında dolaşanlar, size de sesleniyorum, çok az vaktiniz kaldı. Hepinizin defterini bu aziz millet dürecek. Mekanı cennet olsun" dedi.

Muş Müftüsü Alettin Bozkurt'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Diger'in naaşı, tekbir ve salavatlar eşliğinde cenaze aracına alındı. Törenin ardından Diger'in cenazesi Yeşilce Mahallesi'ndeki kabristanda gözyaşları arasında toprağa verildi.