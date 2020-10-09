TCDD'den Diyarbakır'da duvarla şehrin ikiye bölündüğü iddialarına yalanlama Açıklaması - Son Dakika

TCDD'den Diyarbakır'da duvarla şehrin ikiye bölündüğü iddialarına yalanlama Açıklaması

09.10.2020 11:50
TCDD'den Diyarbakır'da duvarla şehrin ikiye bölündüğü iddialarına yalanlama Açıklaması, System.String[]

TCDD Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'da demir yolu hatlarının etrafına duvar örülerek şehrin ikiye bölündüğü iddialarını yalanladı.

TCDD Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'da demir yolu hatlarının etrafına duvar örülerek şehrin ikiye bölündüğü iddialarını yalanladı.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezindeki demir yolu hattı üzerinden araç ve yayaların kontrolsüz olarak geçtiği, demir yolu civarındaki araç parkları ve hat boyunca kurulan pazar yerinden dolayı meydana gelen kazalarda can ve mal kayıpları yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının, söz konusu kayıpların önlenmesi ve kazaların önüne geçilebilmesinin yanı sıra demir yolu emniyetinin sağlanması amacıyla farklı tarihlerde yolun ihata (çevreleme) içine alınmasını TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden yazılı olarak talep ettikleri bildirildi.

İlgili TCDD Bölge Müdürlüğünün, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yapılacak düzenlemeyi projelendirdiği ve ağustos ayında Diyarbakır Valisi Başkanlığında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve mahalle esnafının katılımıyla toplantı düzenlendiği belirtilen açıklamada, ihata projesinin yerinde anlatıldığı ve katılımcıların projeye destek verdiği ifade edildi.

İhatanın, beton zemin üzerine 160 santimetre yüksekliğinde panel tel çit olarak uygulanacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Basına yansıyan gerçek dışı iddialarda ifade edildiği gibi bir duvar örülmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Proje kapsamında 10 kilometrelik hat kesiminde zorluk yaşanmaması için toplamda 16 adet geçit, vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır. Bunlar, 6 adet hemzemin geçit, 2 adet alt, 1 adet üst geçit ile proje hazırlıkları devam eden 7 adet yaya üst geçidinden ibarettir. Proje devam ederken vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla çeşitli yerlerde kontrollü yaya geçişleri belirlenmiştir. Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde, sanayi sitesi kullanıcılarının ve esnafın ihtiyaç ve taleplerine yönelik yaya ve araç geçişleri için hemzemin geçit bulunmaktadır. İlgili haberlerde bahsi geçen şehrin duvarla ikiye bölünmesi ve jiletli çit telinin aksine, yapılan panel tipi ihatayla halkımızın can ve mal kayıplarının önüne geçilecektir."

TCDD'den Diyarbakır'da duvarla şehrin ikiye bölündüğü iddialarına yalanlama Açıklaması
TCDD'den Diyarbakır'da duvarla şehrin ikiye bölündüğü iddialarına yalanlama Açıklaması
TCDD'den Diyarbakır'da duvarla şehrin ikiye bölündüğü iddialarına yalanlama Açıklaması
TCDD'den Diyarbakır'da duvarla şehrin ikiye bölündüğü iddialarına yalanlama Açıklaması
TCDD'den Diyarbakır'da duvarla şehrin ikiye bölündüğü iddialarına yalanlama Açıklaması

Diyarbakır, Ağustos, Ticaret, Sivil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TCDD'den Diyarbakır'da duvarla şehrin ikiye bölündüğü iddialarına yalanlama Açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı Mustafa Cengiz'den çok net seçim açıklaması: Mali genel kurulu yapıp seçime gitmek istiyorum Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Norveç elenince Alexander Sörloth ve Erling Haaland'ın EURO 2020 rüyası da bitti Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı
Son Dakika! Sahte içki Kırıkkale'de 7 can aldı, İzmir'de ise 7 kişi yoğun bakımda Son Dakika! Sahte içki Kırıkkale'de 7 can aldı, İzmir'de ise 7 kişi yoğun bakımda         
12:35
Ermenistan'a cepheyi dar etmişlerdi! Aliyev'in yardımcısı ilk kez açıkladı: Ordumuz Türkiye'de eğitim aldı Ermenistan'a cepheyi dar etmişlerdi! Aliyev'in yardımcısı ilk kez açıkladı: Ordumuz Türkiye'de eğitim aldı         
12:02
Ahmet Nur Çebi, oyuncuların alacaklarını ödemek için kendisinin ve annesinin evlerini ipotek ettirdi Ahmet Nur Çebi, oyuncuların alacaklarını ödemek için kendisinin ve annesinin evlerini ipotek ettirdi         
11:39
Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı         
11:31
Ata yadigarı yangın gözetleme vazifesini gözünü kırpmadan sürdürüyor Ata yadigarı yangın gözetleme vazifesini gözünü kırpmadan sürdürüyor         
11:11
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti 'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti         
10:45
Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer hukuk yoluna başvuracak Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer hukuk yoluna başvuracak         
10:27
Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum         
09:40
Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var         
09:07
Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor         
08:59
Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış         
08:39
Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu         
08:38
Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor         
08:23
MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı         
07:46
Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
20:38
Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor         
16:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 12:58:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TCDD'den Diyarbakır'da duvarla şehrin ikiye bölündüğü iddialarına yalanlama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei