DİYARBAKIR - Şehir Tiyatroları "Deri" adlı oyunu sahneleyecek - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları "Deri" adlı Kürtçe oyunun 11 Aralık'ta prömiyerini yapacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Şehir Tiyatroları, Umut Yılmazer'in Kürtçe yazdığı "Deri" adlı oyunu sahneleyecek.

Diyarbakırlı bir yazarın Diyarbakır'da bulunan kapıların ardında yaşanan gerçek bir hikaye arayışının 4 bölüm şeklinde anlatılacağı oyunun, Genel Sanat Yönetmenliğini Handan Ekici, yönetmenliğini ise İbrahim Kaçmaz yaptı.

Erdal Ayna ve Ayşe Taylan'ın oynadığı oyunun, 11 Aralık'ta saat 20.00'de Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde prömiyeri yapılacak.