Diyarbakır Şehir Tiyatroları perdelerini yeniden açıyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Şehir Tiyatroları, pandemi nedeniyle ara verdiği gösterimlerine, "Lotus" ve "En Kahraman Kim" oyunlarıyla yeniden perdelerini açıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Diyarbakır Şehir Tiyatroları Kurtuluş Bilgilioğul'un yazdığı, yönetmenliğini Civan Kara ile Handan Ekici'nin üstlendiği, sonsuzluğun simgesi olan lotus çiçeği ile özdeşleşen kadının yaratılıştan bu yana gelen öyküsünü konu edinen "Lotus"un ilk gösterimini bugün saat 19.30'da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirecek.

Oyun kasım ayı boyunca her cuma saat 19.30'da cumartesi ise saat 15.00'de seyirci ile buluşacak. Kovid-19 salgını nedeniyle tiyatro gösterimine sınırlı (100) sayıda kişi kabul edilecek.

Çocuklar "En Kahraman Kim" oyunuyla eğlenecek

Yeni tiyatro döneminde çocukları da unutmayan Diyarbakır Şehir Tiyatroları, "En Kahraman Kim" adlı oyunu sahneleyecek.

Rıfat Özer'in yazdığı, Handan Ekici'nin yönetmenliğini yaptığı oyun 8 Kasım Pazar günü 13.00'te minik izleyicilerle buluşacak. Tek gösterimin yapılacağı tiyatro oyunu Sezai Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda sahnelenecek. Sosyal mesafe kuralı nedeniyle tiyatro oyununa seyirci olarak 250 çocuk alınacak.