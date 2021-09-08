Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Kovid-19 aşısı uygulaması başlatıldı - Son Dakika

Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı uygulaması başlatıldı.

Kayapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ilçede AVM, park, kıraathane, hastane ve mahallelerde günde 10 ekiple toplumsal bağışıklığa katkı sağlamak için aşı çalışması yürütüyor.

Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de aşı çalışması başlatan ekipler, kurdukları stantta otogar çalışanları, otobüs şoförleri ve yolcular ile yakınlarına aşı uyguluyor.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hidayet Bakaç, AA muhabirine, uygulamayla ilgili vatandaşları bilgilendirilerek, aşıya davet ettiklerini söyledi.

Uzun süredir sahada mobil ekiplerle görev yaptıklarını dile getiren Bakaç, aşı olmayan, randevu almayan ve aşıya fırsat bulamadığını belirten vatandaşların ayağına bu hizmeti götürdüklerini kaydetti.

Bakaç, bu kapsamda çeşitli alanlarda sabit noktalar oluşturduklarını anlatarak, "Bu sayede vatandaşlarımız randevu almadan, sıra beklemeden çok rahat şekilde aşılarını olabilmektedir. Bu uygulamalarla vatandaşlarımızın teveccühü çok iyi oldu." dedi.

Otogarda yürüttükleri çalışmaya değinen Bakaç, "Yolcuların çok rahat şekilde yolculuklarına devam etmesi için aşı standını otobüslere yakın noktada kurduk. Vatandaşlarımız randevusuz şekilde aşılarını olabilmekte ve yolculuklarına devam edebilmekteler." diye konuştu.

Bakaç, tüm vatandaşlardan en kısa sürede aşılarını tamamlamalarını isteyerek, "Salgını el birliğiyle yenebiliriz. Tam aşılı olursak virüsün dolaşımını engellemiş oluruz. Tüm vatandaşlarımızı aşı noktalarımıza ve aile hekimliklerimize bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Aşı ekibinde yer alan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. İzettin Toktaş da vatandaşların bu hizmetten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yolcu Mehmet Salih Köse (26), Malatya'ya gitmek için otogara geldiğinde sağlık ekiplerinin çalışmasını görüp aşı yaptırmaya karar verdiğini ifade ederek, "Aşı olmaya tereddüt ediyordum. Personel yardımcı oldu. Korkumu yendim. Aşı yaptırıp, yolculuğa çıkacağım. Aşı olmayan vatandaşlar var, onlar da gelsin aşılarını yaptırsın." şeklinde konuştu.