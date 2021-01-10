DİYARBAKIR - Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik için tören düzenlendi - Son Dakika

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in naaşının cenaze aracına götürülmesi DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik için cenaze töreni düzenlendi.

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