Diyarbakır şehit kardeşinin tazminatıyla ev almak isterken kaptırdığı parasını alamıyor

Şehit kardeşinin tazminatıyla ev almak isterken kaptırdığı parasını alamıyor -

Diyarbakır'da yıllarca hukuk mücadelesi verdikten sonra PKK'lı teröristlerce katledilen kardeşi Yaşar Uruçtekin'in şehit sayılmasını sağlayan Abdulrezzak Uruçtekin (45), aldığı 150 bin lira tazminatla ev almak isterken parasını kaptırdı. Uruçtekin, Davayı kazandım ancak parayı tahsil edemiyorum dedi.

Merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan Abdurrezak Uruçtekin'in kardeşi Yaşar Uruçtekin 1992 yılında vatani görevini yapıp, terhis oldu. Ancak PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan Yaşar Uruçtekin, katledildi. Ağabey Abdurrezzak Uruçtekin, kardeşinin şehit sayılması için mahkemeye başvurdu. Yıllarca süren hukuk mücadelesi sonunda mahkeme, 2017 yılında verdiği kararla Yaşar Uruçtekin'in şehit sayılmasına ve ağabeye 150 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

Abdulrezzak Uruçtekin, 150 bin liraya birikimlerini de ekleyerek bir ev almak istedi. Bu süreçte görüştüğü emlakçılardan biri, Abdurrezak Uruçtekin'i inşaatı devam eden 10 dairesi olduğunu söyleyen M.Y. ile tanıştırdı. Uruçtekin, dairelerden birini satın almaya karar verdi. Uruçtekin, inşaat halindeki daire için senet karşılığı 322 bin TL ödedi. Bir süre sonra ise dairenin, parayı alan kişinin yeğeni üzerine kayıtlı olduğunu öğrendi. Soluğu adliyede alan Uruçtekin, faiziyle birlikte 522 bin TL'lik davası açtı. Mahkeme, 4 ay önce M.Y.'nin, Uruçtekin'e parayı ödenmesine karar verdi.

'DAVAYI KAZANDIM ANCAK PARAYI TAHSİL EDEMİYORUM'

Uruçtekin, davayı kazanmasına rağmen parasını alamadığını belirterek, şöyle konuştu

Emlakçıda tanıştığım kişinin inşaatını gördüm. İstediğim daireyi beğenebileceğimi söyledi. 322 bin TL'yi senet karşılığında verdim. 'Ne zaman tapunu verirsem, senedi bana geri verirsin' dedi. Böyle anlaştık. Ondan sonra aileme gösterdim. Ailem de beğendi. Dairesini ucuz satma gerekçesi olarak da 1 milyon TL'ye arsa alacağını paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. O arsayı da benim yanımda para verip aldı. Ancak vekaletini yeğenine vermiş, yeğeni de kendi iş ortağına vermiş. En az 6 milyon liralık mal varlığı var ama hiçbirini kendi adına kaydettirmemiş. Hepsini başkalarının üzerine devretmiş. 13 milyon liraya Yalova'da yeğeni adına istasyon açmış. Köyünde 2 milyon liraya ev yaptırmış. 1 fırın ve daire alıp, kayınpederine devretmiş. Bu adam milleti perişan etti. Müteahhit de bu evin onun değil yeğeninin olduğunu söylüyor. Senedi mahkemeye verdim. Davayı kazandım ancak parayı tahsil edemiyorum.