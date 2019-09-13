Son Dakika Haberleri: Diyarbakır şehitleri için cenaze namazı kılındı
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Diyarbakır şehitleri için cenaze namazı kılındı

1 saat önce

Diyarbakır şehitleri için cenaze namazı kılındıDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşların cenaze namazı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımı ile Kulp Merkez'inde kılındı.

Diyarbakır şehitleri için cenaze namazı kılındı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşların cenaze namazı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımı ile Kulp Merkez'inde kılındı.

Diyarbakır şehitleri için cenaze namazı kılındı

Diyarbakır, Kulp, Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:37 Kaynak: İHA
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