Diyarbakır şehitleri için cenaze namazı kılındı
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Diyarbakır şehitleri için cenaze namazı kılındıDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşların cenaze namazı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımı ile Kulp Merkez'inde kılındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:37 Kaynak: İHA
Diyarbakır şehitleri için cenaze namazı kılındı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşların cenaze namazı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımı ile Kulp Merkez'inde kılındı.
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