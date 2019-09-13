Diyarbakır şehitleri için cenaze namazı kılındı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşların cenaze namazı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımı ile Kulp Merkez'inde kılındı.