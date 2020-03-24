Diyarbakır Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kaya: "Korona virüs salgını geçene kadar... - Son Dakika
Son Dakika Genel Diyarbakır Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kaya: 'Korona virüs salgını geçene kadar... - Son Dakika

Diyarbakır Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kaya: "Korona virüs salgını geçene kadar...

7 saat önce

Diyarbakır Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kaya: "Korona virüs salgını geçene kadar servis sayısını 2, 3 katına çıkarılmasını istiyoruz" Diyarbakır Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kaya, korona virüs sebebiyle kontak kapatan esnafın mağdur olduğunu belirterek ilgili...

Diyarbakır Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kaya: "Korona virüs salgını geçene kadar servis sayısını 2, 3 katına çıkarılmasını istiyoruz"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kaya, korona virüs sebebiyle kontak kapatan esnafın mağdur olduğunu belirterek ilgili kurumlardan destek beklediklerini söyledi.

Diyarbakır Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kaya, servis minibüsçülerinin mağduriyetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Esnafın kontak kapatması ile birlikte mağdur olduklarını kaydeden Kaya, "Bize bağlı olan bin servis arabası var. Bu araçlar korona virüs nedeni ile kontak kapattı. Kontak kapatan arkadaşlarımızın genelinin araçları kredili, evleri kiradır. Gerçekten çok zor günler yaşıyoruz. Bundan dolayı devletten ve valilik ve belediyeden esnaflarımıza katkı sağlamak için kendilerinden iş imkanı veya maddi destekte bulunulmasını istiyoruz. Bu hastalık geçene kadar servis sayısının 2 ila 3 katına çıkarılmasını istiyoruz. Hastalığın geçmesi için her gün 100 tane aracımızı 4 durağımıza verip katkıda buluna biliriz. Her durağa 25 tane en azından herkes koltuk sayısını almış olur. Vatandaşlarımızın da bu hastalığa karşı korumuş olurlar. Bu da esnafa bir imkan sağlanmış olur ve bu vatandaşta bir nebze de olsa korumuş demektir" dedi.

"Tüm esnaf maske takacak"

Esnafa maske takma zorunluluğu uyarısı yaptıklarını ifade eden Kaya, "Az önce söz ettiğimiz bu personellerin hastalıktan uzak kalması için esnafımıza da gerekli uyarıları yapmışız. Bu konu da onlara tüm esnaf maske takacak, araçlarının içini güzel bir şekilde temizleyip ilaçlayacak, yakın temastan uzak kalınacak ve koltuklarda tek tek oturulması için bir yazı gönderdik" diye konuştu

"Güzergah bildirme zorunluluğu 2 ay ertelenmesini istiyoruz"

UKOME Daire Başkanlığından güzergah alma zorunluluğu bildirme konusunun korona virüs tehdidinin ortadan kalkıncaya kadar ertelenmesini istediklerini aktaran Kaya şöyle devam etti:

"Her mart ayında tüm esnafımız Büyükşehir Belediyesi UKOME Daire Başkanlığından güzergah alıyor, bu zorunlu. Bu virüs nedeniyle sürenin en azından bitmesi veya 2 ay ertelenmesi trafik ekipleri tarafından kontrol edilmesi veya izin verilmesini istiyoruz. Eğer izin verilmezse trafik denetleme ekiplerince araçlarımız bağlanıyor, 2 bin liraya kadar para cezasının veya 30-60 gün aracın bağlanması durumu söz konusudur. Bu durum da büyük bir mağduriyet doğuruyor. Devletimize, resmi makamlara belediyelere Diyarbakır Servisçiler Odası olarak her zaman katkı vermeye hazırız" şeklinde konuştu.

Diyarbakır Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kaya: Korona virüs salgını geçene kadar...

Mahmut Kaya, Diyarbakır, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:51 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği
Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı         
12:59
Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz! Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz!         
12:18
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı         
11:56
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti         
11:12
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi         
10:48
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı         
10:46
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak         
10:35
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi         
10:26
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik         
10:20
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi         
09:17
Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi         
09:11
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı         
08:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 18:51:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kaya: "Korona virüs salgını geçene kadar... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]