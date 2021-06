Diyarbakır sete dönüştü, tarihi alanlar başta Azerbaycan olmak üzere dünyaya tanıtıldı

Survivor'da başarılı performansıyla dikkat çeken Sema Aydemir ve ünlü sanatçı Vural ile birlikte Azerice "Tut Elimden" isimli şarkı, Diyarbakır'ın tarihi mekanlarından çekilerek dinleyici karşısına çıktı.

Diyarbakır'ın tarihi ve metropol alanlarının dünyaya tanıtılması için söz ve bestesi ünlü Azerbaycan'ın ünlü yönetmeni Bakhtiyar Alakbarov'ın imzasını taşıyan 'Tut elimden' şarkısı yayınlandı. Survivor'da başarılı performansıyla dikkat çeken Sema Aydemir ve ünlü sanatçı Vural, Diyarbakır'da klip çekimlerini tamamladı. 27 Mayıs'ta yayınlanan şarkı tıklanma rekoru kırarak Diyarbakır'ı başta Azerbaycan olmak üzere tüm dünyaya tanıttı. Tarihi mekanlarda ve metropol leşmiş alanlarda çekimleri yapılan şarkının klipi, büyük beğeni aldı. Yönetmen koltuğunda Ferman Narin'in yer aldığı, yapımcılığı Volkan Özsözgün üstlendiği ve Görüntü Yönetmenliğini ise Ahmet Denizhan'ın desteklediği 'Elimden tut' şarkısı Diyarbakır'ın her sokağında çekilerek kenti sette çevirdi.

Diyarbakır için güzel tepkiler geldi

Şarkıcı Vural, Diyarbakır'da çekilen klip çalışmasından güzel tepkiler aldığını kaydetti. Vural, "Azerice şarkının olmasının nedeni, Azeri fanlarımızın çok fazla olması ve kardeş ülke olarak Azerbaycan'a karşı bir sempatiğimiz vardı. Sema ile ortak kararımız böyle bir yola girdik ikimizde. Neden Diyarbakır çünkü ben doğma büyüme buralıyım. Diyarbakır ile ilgili herhangi bir çalışma yaptığım zaman, onur duyuyorum. Bu konuda da Sema bizi hiçbir zaman geri çevirmedi, Diyarbakır'ı duyduğu andan itibaren geldi. İkimizde Diyarbakır için hem fikirdik ve projeye start verdik. İyi ki de verdik, çünkü çok güzel tepkiler alıyoruz Diyarbakır'a karşı" dedi.

Yapımcı Volkan Özsözgün, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel yerlerinin çok fazla tanıtılmadığını düşündüklerini vurguladı. Özsözgün, "Hepimiz Diyarbakırlıydık sadece Sema hanım değildi, onu da buraya çekip buranın güzelliklerini gösterdik ve burayı tanıtmak istedik. Bu klip Diyarbakır'daki tarihi ve kültürel yerleri tanıtacaktır. Onun dışında diğer sanatçı arkadaşlarımızı da teşvik edecektir. Klipi ilk izlediğimde çok hoşuma gitti, çekimler harika yönetmen ve çalışma arkadaşlarımız harika bir iş çıkarttılar" diye konuştu.

"İzleyenler şaşıracak"

Yönetmen Ferman Narin ise izleyicilerin şaşıracağını belirterek Diyarbakır'ı bilmeyenlerin ön yargıya karşı geliştiğini görebileceklerini söyledi. Narin, "İzleyenler 'Diyarbakır bu kadar gelişmiş mi?' diyecekler. Bu klipte bunu görecekler çektiğimiz mekanlar ve atmosferler bahsedilen güvenlik açısından o sorunlarında olmadığını göstererek her türlü her mahalleye çok rahat girdik. Klibimizde planladığımız her şeyi masa üstünde halletmiştik, bir günde klibimizi çok rahat bir şekilde çektik. Tabi rahat çekmemizin en büyük sebeplerinden biride iyi bir ekip, iletişim ve paslaşmaydı. İzleyip görecekler Diyarbakır'a olan yargıda biraz olsun kırılacak" şeklinde konuştu.

"Yönetmen ve yapımcıları davet ediyoruz"

Görüntü Yönetmeni Ahmet Denizhan, Diyarbakır'da setlerin kurulabileceğini ve yapımcı, yönetmenleri davet ettiklerini aktardı. Denizhan, "Gerçekten çok güzel bir çalışma oldu, Diyarbakır'da çekilen bu güne kadar tüm klipleri kıyaslarsak standarttı gerçekten zorladık. Diyarbakır'da bu güne kadar çekilen tüm kliplerinde yanlış saate, kadrajda çekildiğine inanıyorum, çünkü Diyarbakır gerçekten muazzam bir yer. Dışarıdan gelen arkadaşların detaylı bir şekilde gezip te detaylı bir keşif yapmalarını rica ediyorum, çekecekleri klibi güzel bir şekilde çekerler diyorum. Tüm yönetmen ve yapımcı arkadaşları güzel projeler yapmaları için Diyarbakır'a ev sahibi olarak davet ediyoruz. Her türlü elimizden gelen desteği sağlamaya hazırız. Herkese çok teşekkür ediyorum sağ olun" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR