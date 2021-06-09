Üye Girişi
Diyarbakır sete dönüştü, tarihi alanlar başta Azerbaycan olmak üzere dünyaya tanıtıldı - Son Dakika

Diyarbakır sete dönüştü, tarihi alanlar başta Azerbaycan olmak üzere dünyaya tanıtıldı

09.06.2021 14:31
Diyarbakır sete dönüştü, tarihi alanlar başta Azerbaycan olmak üzere dünyaya tanıtıldı, System.String[]

Survivor'da başarılı performansıyla dikkat çeken Sema Aydemir ve ünlü sanatçı Vural ile birlikte Azerice "Tut Elimden" isimli şarkı, Diyarbakır'ın tarihi mekanlarından çekilerek dinleyici karşısına çıktı.

Survivor'da başarılı performansıyla dikkat çeken Sema Aydemir ve ünlü sanatçı Vural ile birlikte Azerice "Tut Elimden" isimli şarkı, Diyarbakır'ın tarihi mekanlarından çekilerek dinleyici karşısına çıktı.

Diyarbakır'ın tarihi ve metropol alanlarının dünyaya tanıtılması için söz ve bestesi ünlü Azerbaycan'ın ünlü yönetmeni Bakhtiyar Alakbarov'ın imzasını taşıyan 'Tut elimden' şarkısı yayınlandı. Survivor'da başarılı performansıyla dikkat çeken Sema Aydemir ve ünlü sanatçı Vural, Diyarbakır'da klip çekimlerini tamamladı. 27 Mayıs'ta yayınlanan şarkı tıklanma rekoru kırarak Diyarbakır'ı başta Azerbaycan olmak üzere tüm dünyaya tanıttı. Tarihi mekanlarda ve metropol leşmiş alanlarda çekimleri yapılan şarkının klipi, büyük beğeni aldı. Yönetmen koltuğunda Ferman Narin'in yer aldığı, yapımcılığı Volkan Özsözgün üstlendiği ve Görüntü Yönetmenliğini ise Ahmet Denizhan'ın desteklediği 'Elimden tut' şarkısı Diyarbakır'ın her sokağında çekilerek kenti sette çevirdi.

Diyarbakır için güzel tepkiler geldi

Şarkıcı Vural, Diyarbakır'da çekilen klip çalışmasından güzel tepkiler aldığını kaydetti. Vural, "Azerice şarkının olmasının nedeni, Azeri fanlarımızın çok fazla olması ve kardeş ülke olarak Azerbaycan'a karşı bir sempatiğimiz vardı. Sema ile ortak kararımız böyle bir yola girdik ikimizde. Neden Diyarbakır çünkü ben doğma büyüme buralıyım. Diyarbakır ile ilgili herhangi bir çalışma yaptığım zaman, onur duyuyorum. Bu konuda da Sema bizi hiçbir zaman geri çevirmedi, Diyarbakır'ı duyduğu andan itibaren geldi. İkimizde Diyarbakır için hem fikirdik ve projeye start verdik. İyi ki de verdik, çünkü çok güzel tepkiler alıyoruz Diyarbakır'a karşı" dedi.

Yapımcı Volkan Özsözgün, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel yerlerinin çok fazla tanıtılmadığını düşündüklerini vurguladı. Özsözgün, "Hepimiz Diyarbakırlıydık sadece Sema hanım değildi, onu da buraya çekip buranın güzelliklerini gösterdik ve burayı tanıtmak istedik. Bu klip Diyarbakır'daki tarihi ve kültürel yerleri tanıtacaktır. Onun dışında diğer sanatçı arkadaşlarımızı da teşvik edecektir. Klipi ilk izlediğimde çok hoşuma gitti, çekimler harika yönetmen ve çalışma arkadaşlarımız harika bir iş çıkarttılar" diye konuştu.

"İzleyenler şaşıracak"

Yönetmen Ferman Narin ise izleyicilerin şaşıracağını belirterek Diyarbakır'ı bilmeyenlerin ön yargıya karşı geliştiğini görebileceklerini söyledi. Narin, "İzleyenler 'Diyarbakır bu kadar gelişmiş mi?' diyecekler. Bu klipte bunu görecekler çektiğimiz mekanlar ve atmosferler bahsedilen güvenlik açısından o sorunlarında olmadığını göstererek her türlü her mahalleye çok rahat girdik. Klibimizde planladığımız her şeyi masa üstünde halletmiştik, bir günde klibimizi çok rahat bir şekilde çektik. Tabi rahat çekmemizin en büyük sebeplerinden biride iyi bir ekip, iletişim ve paslaşmaydı. İzleyip görecekler Diyarbakır'a olan yargıda biraz olsun kırılacak" şeklinde konuştu.

"Yönetmen ve yapımcıları davet ediyoruz"

Görüntü Yönetmeni Ahmet Denizhan, Diyarbakır'da setlerin kurulabileceğini ve yapımcı, yönetmenleri davet ettiklerini aktardı. Denizhan, "Gerçekten çok güzel bir çalışma oldu, Diyarbakır'da çekilen bu güne kadar tüm klipleri kıyaslarsak standarttı gerçekten zorladık. Diyarbakır'da bu güne kadar çekilen tüm kliplerinde yanlış saate, kadrajda çekildiğine inanıyorum, çünkü Diyarbakır gerçekten muazzam bir yer. Dışarıdan gelen arkadaşların detaylı bir şekilde gezip te detaylı bir keşif yapmalarını rica ediyorum, çekecekleri klibi güzel bir şekilde çekerler diyorum. Tüm yönetmen ve yapımcı arkadaşları güzel projeler yapmaları için Diyarbakır'a ev sahibi olarak davet ediyoruz. Her türlü elimizden gelen desteği sağlamaya hazırız. Herkese çok teşekkür ediyorum sağ olun" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır sete dönüştü, tarihi alanlar başta Azerbaycan olmak üzere dünyaya tanıtıldı
Diyarbakır sete dönüştü, tarihi alanlar başta Azerbaycan olmak üzere dünyaya tanıtıldı
Diyarbakır sete dönüştü, tarihi alanlar başta Azerbaycan olmak üzere dünyaya tanıtıldı
Diyarbakır sete dönüştü, tarihi alanlar başta Azerbaycan olmak üzere dünyaya tanıtıldı

Sema Aydemir, Azerbaycan, Diyarbakır, Survivor, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Diyarbakır sete dönüştü, tarihi alanlar başta Azerbaycan olmak üzere dünyaya tanıtıldı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var 14:58 Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum 14:51 Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Kardeşinden helallik isteyip kayıplara karışan şahsın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 14:46 Kardeşinden helallik isteyip kayıplara karışan şahsın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu
Manastır Kalesi de 700 yıllık kalenin varisi olan aileye aitmiş! Davaya hazırlanıyorlar 14:40 Manastır Kalesi de 700 yıllık kalenin varisi olan aileye aitmiş! Davaya hazırlanıyorlar 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 14:26 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor 13:59 Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor
Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı 13:37 Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak 12:06 Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak

Son Dakika Haberleri
15:12 Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı
15:05 Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım
14:57 Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var
14:51 Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi
14:42 Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider
14:07 Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor
13:59 Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor
13:45 Adalet Bakanı, saldırıya uğrayan araştırma görevlisine destek oldu: Göz yummayız
13:31 Anahtarını içeride unutup balkondan girmeyi deneyince betona düştü!
13:28 Müsilaj sorununa kalıcı çözüm geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan stratejik planı duyurdu
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım         
15:06
Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi         
14:51
Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü         
14:49
Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider         
14:42
Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar         
14:38
Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor         
14:07
Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor         
13:51
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir         
12:18
Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor         
11:52
Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu         
10:42
Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu         
10:40
Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu! Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!         
10:22
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin         
00:04
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 15:15:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır sete dönüştü, tarihi alanlar başta Azerbaycan olmak üzere dünyaya tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement