DİYARBAKIR - Emniyet kemeri denetimi yapıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca emniyet kemeri kullanımının önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Diyarbakır, Siirt, Batman ve Mardin'de denetim yapıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Turgut Özal Bulvarı'nda trafik ekipleriyle denetim yaptı, sürücülere kemer takmanın önemini anlattı.

Daha sonra minik öğrencilerle sohbet eden Aşkın, çocuklara trafik kurallarıyla ilgili bilgi verdi, bilgilendirme broşürü, düdük, maske, dezenfektan ve gül dağıttı.

Aşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyayı gönülden desteklediklerini söyledi.

Medeni kent olmada en önemli göstergelerden birinin trafik kurallarına uyulması olduğunu belirten Aşkın, trafik kültürünün gelişmesi için öncelikle çocuklara kuralların öğretilmesi gerektiğini ifade etti.

Emniyet kemerinin insan hayatını korumada önemli olduğunu dile getiren Aşkın, şöyle dedi:

"Okullarımızda da trafik eğitimi vermeye devam ediyoruz. Yaklaşık 4 aydır Diyarbakır'da trafik kontrollerimiz çok sıkı bir şekilde yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın trafik kurallarına daha çok uyduğunu görüyoruz. Özellikle emniyet kemeri takma noktasında yüzde 60'lardan yüzde 85'lerin üzerine kadar çıktık. İstiyoruz ki her vatandaşımız emniyet kemerini taksın."