Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Diyarbakır'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
Kentte uygulama öncesi alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapandı. Caddelerde araç yoğunluğu azalırken, park ve meydanlar boşaldı.
Siirt
Siirt'te kentin en kalabalık alanlarından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Güres Caddesi boş kaldı.
Hükümet ve Aydınlar caddelerinde polis araçlarından yasağa uyulması için anons yapıldı.
Şırnak
Şırnak'ta yarın saat 10.00'da sona erecek uygulamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kalırken, muaf olanlar dışında vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen bazı noktalarda denetim gerçekleştirildi.
- Kaynak: AA
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