Son Dakika Haberleri: DİYARBAKIR Silvan'da ailelerin silahlı kavgası 6 ölü, 9 yaralı- 2
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DİYARBAKIR Silvan'da ailelerin silahlı kavgası 6 ölü, 9 yaralı- 2

1 saat önce

DİYARBAKIR Silvan'da ailelerin silahlı kavgası 6 ölü, 9 yaralı- 2 (AKTUEL)

DİYARBAKIR Silvan'da ailelerin silahlı kavgası 6 ölü, 9 yaralı- 2, System.String[]

DİYARBAKIR Silvan'da ailelerin silahlı kavgası 6 ölü, 9 yaralı- 2 (AKTUEL)

Silvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:09 Kaynak: DHA
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