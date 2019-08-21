DİYARBAKIR Silvan'da ailelerin silahlı kavgası 6 ölü, 9 yaralı- 2
1 saat önce
DİYARBAKIR Silvan'da ailelerin silahlı kavgası 6 ölü, 9 yaralı- 2 (AKTUEL)
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:09 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR Silvan'da ailelerin silahlı kavgası 6 ölü, 9 yaralı- 2 (AKTUEL)
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