Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Silvan Emniyet Müdürü ile Birlikte 8 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır Silvan Emniyet Müdürü ile Birlikte 8 Kişi Tutuklandı

56 dakika önce

Diyarbakır Silvan ilçesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden, aralarında İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk'ün de bulunduğu 8 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.

Diyarbakır Silvan ilçesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden, aralarında İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk'ün de bulunduğu 8 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen pazar günü Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet eden kişilere yönelik Silvan ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk'ün de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, gündüz saatlerinde Silvan Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden aralarında İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk'ün de bulunduğu 8 kişi, 'Kültür Varlıklarını Bulma Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı ve Sondaj Yapmak' suçundan tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:28 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanlığı Duyurdu: Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınında 4 Türk Hayatını Kaybetti Tarihi Eser Kaçakçılığı Yaparken Yakalanan Emniyet Müdürü Tutuklandı

Muğla'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu Kadına Şiddeti Önlemek İçin Askerlere Eğitim Verilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 02:24:06. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Silvan Emniyet Müdürü ile Birlikte 8 Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]