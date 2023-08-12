Diyarbakır, Şırnak ve Batman'da Kavurucu Sıcaklar - Son Dakika
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Diyarbakır, Şırnak ve Batman'da Kavurucu Sıcaklar

Son Güncelleme: 12.08.2023 22:19

Diyarbakır, Şırnak ve Batman'da yaşanan kavurucu sıcaklar vatandaşları olumsuz etkiledi. Sıcaklığın 44 dereceye ulaştığı Diyarbakır'da sokaklar boş kalırken, iş yerlerinde çalışanlar zor anlar yaşıyor. Şırnak'ta sıcaklık 48 dereceye çıkarken, vatandaşlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı. Batman'da ise termometreler 42 dereceyi gösterdi ve vatandaşlar parklardaki gölge alanlarda vakit geçirdi. Sokak hayvanları ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

3 ilimizde kavurucu sıcaklar etkili oldu. Termometreler Diyarbakır'da 44, Şırnak'ta 48, Batman'da ise 42 dereceyi gördü.

Sıcaklığın 44 dereceye ulaştığı Diyarbakır'da vatandaşlar klimalı ortamları ve gölgelik alanları tercih ederken, öğle saatlerinde sokak, cadde, çocuk parkı ve meydanlar boş kaldı. Sıcaklığın gelecek hafta 41 ila 46 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

"YAŞIM 43, BU YILKİ KADAR SICAK HAVAYA DENK GELMEDİM"

Merkez Sur ilçesinde bir işletmede döner ustası olan Servet Menteş, sıcaklıktan dolayı ayakta zor durduklarını söyledi. Çocukları için sıcakta da çalışmak zorunda olduğunu aktaran Menteş, "Dışarıda hava sıcaklığı 44 derece, döner ocağının başı da 70 derecenin altında değil ama dayanmaya çalışıyorum. Buzdolabına koyduğum suyu başıma dökerek öylece serinliyorum. Günde ortalama 6 defa başıma soğuk su döküyorum. Bunu yapmazsam dayanma şansım yok, ayakta duramam" dedi.Özellikle sıcaktan en çok etkilenenlerin fırında çalışan ekmek ve döner ustaları olduğunu aktaran Menteş, "Yaşım 43 bu yılki kadar bir sıcak havaya denk gelmedim. Bu yıl çok sıcak" ifadelerini kullandı.

En yükseği 48 derece! Kavurucu sıcakların etkili olduğu 3 ilimizde neredeyse hayat durdu

"OCAĞIN OLDUĞU HER YERDE AYRI BİR SICAKLIK VAR"

Döner ustası Mehmet Erdoğan da yaklaşık 10 yıldır döner ustası olarak çalıştığını belirterek, mesleğinde en çok yaz aylarında zorlandığını söyledi. Gün içinde siparişin yoğun olduğu saatlerde daha çok zorlandıklarını dile getiren Erdoğan, "Ocağın olduğu her yerde ayrıca bir sıcaklık var" dedi. Gölgelik alanda serinlemeye çalışan vatandaşlardan Sabri Ataş, sıcak havadan dolayı işi olmadığı müddetçe saat 16.00'dan önce dışarı çıkmadığını aktardı. Yaklaşık 10 gündür kentte havanın çok sıcak olduğunu ifade eden Ataş, tarihi surların dibinde gölgede serinlenmeye çalıştığını dile getirdi.

En yükseği 48 derece! Kavurucu sıcakların etkili olduğu 3 ilimizde neredeyse hayat durdu

İŞ YERLERİNİN ÇOĞU KEPENK KAPATTI

Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise sıcaklık 48 dereceye ulaştı. Sıcak nedeniyle iş yerlerinin çoğu kepenklerini kapatılırken, cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar Cizre Nehri kenarında gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı. Silopi ilçesinde de sıcaklığın etkisini artırdığı öğle saatlerinde park, bahçe ve mesire alanlarında zaman geçiren vatandaşlar, soğuk içecekler tüketerek serinledi.

En yükseği 48 derece! Kavurucu sıcakların etkili olduğu 3 ilimizde neredeyse hayat durdu

ÜCRETSİZ HAVUZLARA YOĞUN İLGİ

Batman'da da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi. Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşların bir kısmı gündüz saatlerinde dışarı çıkmadı, bir kısmı da parklardaki gölge alanlarda vakit geçirdi. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle çocuklar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ücretsiz havuzlarına yoğun ilgi gösterdi. Kentte sıcak havadan etkilenen sokak hayvanları da süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

En yükseği 48 derece! Kavurucu sıcakların etkili olduğu 3 ilimizde neredeyse hayat durdu
En yükseği 48 derece! Kavurucu sıcakların etkili olduğu 3 ilimizde neredeyse hayat durdu
En yükseği 48 derece! Kavurucu sıcakların etkili olduğu 3 ilimizde neredeyse hayat durdu
Kaynak: AA
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Diyarbakır, Şırnak, Batman, Çocuk, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır, Şırnak ve Batman'da Kavurucu Sıcaklar - Son Dakika
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