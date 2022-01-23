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Diyarbakır-Siverek yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

Diyarbakır-Siverek yolu ulaşıma kapatıldı

23.01.2022 18:56
Diyarbakır-Siverek yolu ulaşıma kapatıldı

Diyarbakır-Siverek yolu aşırı buzlanma ve don nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Diyarbakır-Siverek yolu aşırı buzlanma ve don nedeniyle ulaşıma kapatıldı. AFAD Diyarbakır ekipleri tarafından yolda mahsur kalan araçlar müdahale edilerek kurtarılıyor.

Diyarbakır'da, kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı. Diyarbakır-Siverek yolunda aşırı buzlanma ve don nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Yolda mahsur kalan onlarca araç kurtarıldı. Buzlanma yüzünden yolun dışına çıkan araçlara müdahale edildi. Mahsur kalan sürücüler ve yolcuları, 7/24 esasına göre göreve devam eden Diyarbakır AFAD ekipleri kurtararak güvenli bölgeye ulaştırıyor.

(Mehmet Turgut Tayuzak/İHA)

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Diyarbakır, Tragger, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Diyarbakır-Siverek yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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