Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Şoför, Çalıştığı Kurumun Otoparkında Ölü Bulundu

Diyarbakır Şoför, Çalıştığı Kurumun Otoparkında Ölü Bulundu

23 dakika önce

Diyarbakır Posta Dağıtım ve İşleme Merkezi Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Hüseyin Öztürk'ün (51) kurum otoparkında cesedi bulundu.

Diyarbakır Posta Dağıtım ve İşleme Merkezi Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Hüseyin Öztürk'ün (51) kurum otoparkında cesedi bulundu. Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu üzerindeki Posta Dağıtım ve İşleme Merkezi Müdürlüğü'nün otoparkında sabah saatlerinde yerde yatan kişiyi gören çevredekiler, kurum çalışanlarına haber verdi. Gelen PTT personeli, bu kişinin kurumda şoför olarak çalışan Hüseyin Öztürk olduğunu görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Öztürk'ün hayatını kaybettiği saptandı. Öztürk'ün sağlık sorunları olduğu ve ölüm nedeninin hastalığından kaynaklanmış olabileceği ifade edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Öztürk'ün cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:55 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ülkü Ocakları Başkanı, Metin Uca'yı Tehdit Etti: Diz Çökmek Nedir Anlatacağım! Korku Filmi Gibi! Vatandaş, Köpeğini Aç Kurtların Elinden kurtardı

Bakan Albayrak: Tanzim Satışın Fikir Babası Cumhurbaşkanımızdır Finike Portakalı Dalında Alıcı Buluyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 12:18:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Şoför, Çalıştığı Kurumun Otoparkında Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]