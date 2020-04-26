Diyarbakır sokakları kısıtlamanın son gününde de boş kaldı - Son Dakika

Diyarbakır sokakları kısıtlamanın son gününde de boş kaldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sokaklar, İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de boş kaldı. Kentte cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, kısıtlamadan muaf olan ve duraklarda bekleyen vatandaşları polis ekipleri gidecekleri yere bırakıyor.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Diyarbakır genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri yasağın başlamasının ardından kent genelinde farklı noktalarda kontroller gerçekleştirirken, vatandaşları da uyardı. Sokağa çıkan bazı vatandaşları durduran ekipler, kimlik kontrolü yapıp vatandaşları evlerinde kalmaları gerektiği konusunda bilgilendirdi. Kısıtlamadan muaf olanlar, hastane veya acil işleri olup durakta bekleyen vatandaşları ise polis ekipleri alıp gidecekleri yere bıraktı.

Kenttin turizm merkezi olan Sur ilçesinde de sessizlik hakimken, yasak kapsamı dışındaki yerlerde çalışanlar sabah saatlerinden itibaren işlerine gitmek için sokağa çıktı.