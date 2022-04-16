Diyarbakır sokaklarına çocuk oyun grupları yerleştirildi - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerdeki farklı noktalara yeni çocuk oyun grupları yerleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, parklarda eskiyen ve talep edilen noktalara yeni oyun gruplarını yerleştirildi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen çalışmalarda, 140 kaydıraklı çocuk oyun grubu, 125 tahterevalli, 100 salıncak, 38 ip tırmanma ekipmanı, 25 döner kase ekipmanı, 12 halat salıncak, 10 ipli parkur, 3 dönen sarkaç ve 150 fitness aleti kurulumu yapıldı.

Oyun parkları kurulumları merkezde Nevruz Park, Sümer Park, Ahmet Arif Parkı, Anıt Park, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Bahçesi, Dicle Vadi Rekreasyon Alanı, Park Orman, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine, Lice, Silvan, Dicle, Hazro, Çınar, Ergani ilçelerinde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinin kurduğu oyun grupları ile çocuklar eğlencenin tadını doyasıya yaşayacak.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı merkez ve kırsal ilçelerde oyun alanları oluşturmaya devam edecek.