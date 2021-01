DİYARBAKIR - Soylu, Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerini ziyaretinde, "Bugün burada 185 aile oldunuz. Ama siz sadece 185 aile değilsiniz sadece bu meselede sıkıntı çeken elini yüreğine basan ızdırab duyan aileler değilsiniz sizler öyle büyük ve kahramanca öyle güçlü bir işin altına imza atıyorsunuz ki terör örgütünün dağa çıkarmak, aklını çelmek istediği gençlerimize siz bu çadırdan sahip çıkıyorsunuz." dedi.

Bakan Soylu, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Annelerle eylemi sürdürdükleri çadırda bir araya gelen Soylu, ailelerin sorun ve taleplerini dinledi.

Eylemlerini sürdüren aileler, terör örgütü PKK ve HDP'ye olan tepkilerini dile getirerek, çocuklarının nasıl dağa kaçırıldığını tek tek aktardı. Bakan Soylu'ya teşekkür eden aileler, "analar seninle gurur duyuyor" sloganları attı.

Soylu, buradaki konuşmasında, anne yüreği, evladına sarılmak isteyen babaların olduğunu, her birinin izzet ve insanlık mücadelesi verdiğini söyledi.

Ziyarete sadece bir fert olarak gelmediğini, milletin her bir ferdinin ailelerin yaptığı büyük mücadele karşısında hem desteği hem duası hem de saygısının olduğunu ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"İnsanlık tarihinin en onurlu mücadelesini burada ortaya koyuyorsunuz. Size minnettarız. Dün akşam saatlerinde Arnavutluk Başbakanıyla program bittikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza bugün burada olacağımızı daha önce kararlaştırdığımız gibi ifade ettim. Sayın Cumhurbaşkanımızın her birinize hem selamları hem muhabbetleri hem de sabır dilekleri var. Bir şey daha söyledi. İnşallah yakın bir zamanda sizlerle beraber olalım. Allah razı olsun. Eşi hanımefendi Emine hanım yılbaşında sizinle ilgili o kadar güzel cümleler, o kadar onurlu cümleler etti ki bu şu demektir her birimizin kalbi şu anda beraberdir. Bugün burada 185 aile oldunuz. Ama siz sadece 185 aile değilsiniz sadece bu meselede sıkıntı çeken elini yüreğine basan ızdırap duyan aileler değilsiniz sizler öyle büyük ve kahramanca öyle güçlü bir işin altına imza atıyorsunuz ki, terör örgütünün dağa çıkarmak, aklını çelmek istediği gençlerimize siz bu çadırdan sahip çıkıyorsunuz. Halinizle, söylediklerinizle ailelerine belki de kendi büyüklerinin yapmadığı bir nasihadı buradan yapıyor ve evlatlarına hep birlikte sahip gelinmesi gerektiğini ifade ediyorsunuz."

Ailelere teşekkür etti

Soylu, 2020 yılında 243 ailenin, burada da 22 ailenin evladıyla kucaklaştığını, bunun her birinde oturma eylemi yapan ailelerin emeğinin olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Eğer bugün terör örgütü PKK ve bu arkamızda insanlıktan, vicdandan nasibini almamış ve PKK'yı destekleyen HDP eğer bugün çocuklarımızın dağa gidebilmesini temin edemiyorsa bunda sizin emeğiniz var. Allah razı olsun. Ezan şahit olsun ki burada her durduğunuz dakika duadır, bu millete, ülkeye kötülük yapmaya çalışanlara karşı set olmaktır, bent olmaktır. Size ne kadar müteşekkir olsak, sizlere bu ülke adına cesaretinize, ana yüreğinize, baba yüreğinize ne kadar müteşekkir olsak azdır."

"Hesabını bin kere sorarız, hiç merak etmeyin"

Ailelerin yalnız olmadığına işaret eden Soylu, "Burada kim size hakaret ediyorsa, ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, hakkından gelmeyen namerttir. Açık söylüyorum, hesabını bin kere sorarız, hiç merak etmeyin. Siz, bizim iki gözümüzsünüz. Size ne bir söz söylenmesine ne bir kem söz söylenmesine tahammül ederiz, kendimize söylenmiş gibi kabul ederiz. Şunu söyleyeyim, inşallah 2021'de de buradaki birçok aile evladıyla yine sizin iradeniz, yine sizin inadınız, yine sizin cesaretiniz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığımız buluşacaktır. Buna inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Bugün bir kişinin daha ikna yoluyla geldiğini aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Terör örgütünü sökün sökün bitiriyoruz ve bu çocukları, Ceylan'ı da Yusuf'u da Adil'i de her birini onların elinden alacağız. Allah bize inşallah o günü gösterecek, sizi evladınızla beraber buluşturacağız. Onlar sizin evlatlarınızı çalamayacaklar. Biz onların zihinlerini kendi kafalarından sökeceğiz, hiç merak etmeyin, hiç endişe etmeyin. Buradan güzel bir söz söylendi. Dendi ki madem evladını devletten istiyor öbür evladını PKK'dan istesin de getirsin bakalım. Selahattin Demirtaş'ın annesi için. Her olayı istismar ediyorlar. İstismar etmeye devam ediyorlar. Ama bu istismar maskesini sizler düşürdünüz, düşürüyorsunuz. Buradan sizin yanınızda tekrar sesleniyorum, sizi duymayanlara, vicdanlarını sizden kapatanlara, Ankara'da Meclisten afili afili cümleler kullanıp buradaki anneleri hissetmeyenlere tekrar sesleniyorum. Her şeyi bir yere bırakın her şeyi bir kenara bırakın Allah için anne yüreğinize, baba yüreğinize bir danışın da buradaki insanların karşı karşıya kaldığı zulmü ve yalnızlığı bir kez hissedin."

"Lanet olsun sizin siyasetinize, yaptığınız siyasi anlayışınıza, efendilerinizin size verdiği talimatlardan ayırmamak için ortaya koyduğunuz o bağlılığa lanet olsun. Bağlılığınız anneler, evlatları olsun." diyen Soylu, büyük bir millet olduklarını, bu milleti birbirinden ayırmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini anlattı.

Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O kadar büyük bir iş yapıyorsunuz ki, bugün bunun farkındayız. Bu terör örgütü sona erdiği zaman bu listenin başına konulacak insanlar sizlersiniz. Diyecekler ki Allah bunlardan razı olsun. Onların sayesinde terör örgütünün ve bu terör örgütüyle özdeşi olan siyasi parti HDP'nin istismarları sona ermiştir. Yalanları foyaları ortaya çıkmıştır. Maskeleri foyaları bir bir ortaya dökülmüştür. Bunu inşallah birlikte gerçekleştireceğiz. Çocukları alıp annelerin kucağından ki onların en çok duyduğu yaşlarda bu terör örgütüne katanlara soracak hesabımızı soracağız, soruyoruz hiç merak etmeyin."

Ailelerle beraber olmaya devam edeceklerini vurgulayan Soylu, "İnşallah yakın bir zaman diliminde Sayın Cumhurbaşkanımız, bu eli öpülesi anneler ve babalarla kucaklaşacak, onlarla da birlikte olacak. Allah bizi bu millete mahcup etmesin. Allah bizi size de mahcup etmesin. Verdiğiniz mücadeleye de mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat da yer aldı.