Diyarbakır Süper Amatör Ligi başlıyor

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu 28 Eylül'de oynanacak maçlarla başlayacak.



13 takımın mücadele edeceği ligde ilk kez play-off sistemi uygulanacak olması tepkilere ve eleştirilere neden oldu. Fikstür toplantısına katılan 11 kulüpten 10'unun talebiyle kabul edilen sisteme göre normal lig maratonunu ilk 4 sırada tamamlayacak takımlar play-off oynamaya hak kazanacak. Play-off maçları sonunda şampiyon olacak takım, BAL'da mücadele eden Bağlar Belediye spor ve Bismil 21 Spor'un durumuna göre ya baraj maçı oynayacak ya da direkt BAL'a yükselecek.



Spor kamuoyu tek grup halinde oynanacak ligde bu sistemin uygulanmasının anlamsız olduğuna dikkat çekerek yanlıştan dönülmesini istiyor. Bugüne kadar örneği olmayan bu sistemin iptal edilmesi için spor taban birliklerine ve lig heyetine çağrılar yapılıyor. Toplantıda play-offa karşı çıkarak aleyhte oy kullanan Diyarbakırspor, bu sistemin kendisine karşı geliştirildiğini düşünüyor.



Yeni teknik adam Aktaş oldu



Bu arada Diyarbakırspor'da Amedspor'la anlaşan Mehmet Budakın'ın ayrılmasından sonra teknik heyette değişikliğe gidildi. Kayhan Sünbül ve Süleyman Arpa'nın da Amedspor'a gitmesinden sonra takım Nevzat Türker-Hacı Aktaş ikilisine emanet edildi. Diyarbakırspor, 28 Eylül'de başlayacak ligde ilk maçını Yenişehir Belediyespor'la yaparak sezona başlayacak. - DİYARBAKIR