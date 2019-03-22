Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Süper Amatör Ligi'nde Heyecan Fırtınası

Diyarbakır Süper Amatör Ligi'nde Heyecan Fırtınası

19 dakika önce

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde şampiyonluk yarışı kızışıyor.

Diyarbakır Süper Amatör Ligi'nde Heyecan Fırtınası, System.String[]
Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde şampiyonluk yarışı kızışıyor.

Ligin son 4 haftaya girilirken şampiyonluk yarışında 3 takım iddialı kaldı, diğer takımlar yarıştan koptu. Bismil 21 Sportif'in liderliğini devam ettirdiği ligde Çınar ve Çermik de yarışı yakından takip ediyor. Bismil 21 Sportif 50 puanla zirvedeki yerini korurken, Çınar Belediyespor ise 2 puan geriden ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sıradaki Çermikspor da liderin 5 puan gerisinde yarışı takip ediyor.

23. hafta maçları 24 Mart Pazar günü oynanacak. Bismil 21 Sportif, deplasmanda Pasur Belediyespor'la karşılaşacak. Çınar Belediyespor, kendi sahasında Silvan Aslanspor'la karşı karşıya gelecek. Çermikspor ise kendi sahasında Hançepekspor'u ağırlayacak. Üç karşılaşma da saat 14.30'da başlayacak. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:01 Kaynak: İHA

Futbol, Çınar, Bismil, Diyarbakır, Spor
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