Diyarbakır Süper Amatör Liginde Büyük Heyecan

Diyarbakır Süper Amatör Liginde heyecan fırtınası devam ediyor.

Diyarbakır Süper Amatör Liginde heyecan fırtınası devam ediyor. Ligin iki iddialı takımından olan Erganispor, kendi sahasında lig lideri Bismil 1936 Spor'u konuk edecek.



Diyarbakır Süper Amatör Ligi, tüm heyecanıyla devam ediyor. Erganispor, kendi sahasında lig lideri Bismil 1936 Spor'u konuk edecek. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçı kazanan taraf büyük bir avantaj sağlayacak.



Erganispor Kulüp Başkanı Ekrem Sanver, hiç kimsenin desteğini almadan mütevazi bir takımla mücadele ettiklerini söyledi. Sanver, kendi imkanlarıyla çıktıkları yolda çok önemli bir konumda olduklarını belirtti. Sanver, birçok takımın büyük bütçelerle mücadele ettiği ligde, kendi öz kaynakları ve futbolcularıyla onurlu bir duruş sergilediklerini kaydetti. Sanver, "Ne çok büyük gelirlerimiz ne de maddi destek verenimiz var. Kendi yağımızda kavruluyoruz. Ligde yer alan özellikle ilçe takımlarının büyük bütçeleri, güçlü destekçileri var. Biz ise kendi yerli oyuncularımız ve kısıtlı imkanlarımızla yer aldığımız ligde mücadele ediyoruz. Büyük bir dengesizliğin olduğu bu ligde yine de çok önemli bir konumdayız. Ligin üst sıralarında er alıyoruz ve şampiyonluk iddiamız var. Bu nedenle hem futbolcularımla hem de teknik heyetimle gurur duyuyorum" dedi.



Lig lideri ile kendi sahlarında yapacakları maçı mutlaka kazanmak istediklerini anlatan Sanver, şöyle devam etti:



"Şartlar ne olursa olsun sahaya kazanmak için çıkacağız. Elde edeceğimiz 3 puan bizi ligin üst sıralarına taşıyacak ve şampiyonluğun en büyük adayları arasına sokacaktır. Bu nedenle Bismil 1936 Spor maçını kazanmak için mücadele edeceğiz. Hedefimiz mutlaka kazanmak olacaktır. Son haftalarda iyi bir çıkış yakaladık. Geçen hafta sonu Seyrantepe Spor Tesisleri'nde ligin güçlü takımlarından Hançepekspor'u 5-2 yendik. Bu galibiyet bizim için büyük bir moral oldu. İnşallah bu galibiyeti Bismil 1936 Spor zaferiyle taçlandıracağız." - DİYARBAKIR

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