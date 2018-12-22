Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Süper Amatörde İlk Yarı Tamamlanıyor

Diyarbakır Süper Amatörde İlk Yarı Tamamlanıyor

35 dakika önce

Diyarbakır Süper Amatör Liginde ilk yarı bugün ve yarın oynanacak maçların ardından tamamlanacak.

Diyarbakır Süper Amatörde İlk Yarı Tamamlanıyor, System.String[]
Diyarbakır Süper Amatör Liginde ilk yarı bugün ve yarın oynanacak maçların ardından tamamlanacak.

14 takımın mücadele ettiği ligin liderlik koltuğunda Bismil Kızılay Gençlikspor bulunuyor. 28 puanla liderliğini sürdüren Bismil Kızaly Gençlikspor, Yenişehir Belediyespor takip ediyor. Son 6 maçını kazanan ve önemli bir çıkışa imza atan Yenişehir Belediyespor, 27 puanla ligin ikinci sırasında yer alıyor. Diyarbakır Süper Amatör Ligi 13. Hafta müsabakalarının programı şöyle; 22 Aralık Cumartesi 14: 00 Kayapınar Belediyespor- Ergani Gençlerbirliği. 23 Aralık Pazar 13: 00 Erganispor-Diyarbakır Sanayi Sitesi. 13: 30 Çınar Belediyespor-Hançepekspor. 13: 30 Silvan Belediyespor-Pasur Belediyespor. 13: 30 Bismil 21 Sportif Faaliyetler-Amed Alipaşaspor. 13: 30 Çermikspor-Mezopotamyaspor. 14: 00 Yenişehir Belediyespor-Bismil Kızılay Gençlikspor. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:06 Kaynak: İHA

Spor
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