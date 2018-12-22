Diyarbakır Süper Amatörde İlk Yarı Tamamlanıyor
35 dakika önce
Diyarbakır Süper Amatör Liginde ilk yarı bugün ve yarın oynanacak maçların ardından tamamlanacak.
Diyarbakır
Süper Amatör Liginde ilk yarı bugün ve yarın oynanacak maçların ardından tamamlanacak.
14 takımın mücadele ettiği ligin liderlik koltuğunda Bismil Kızılay
Gençlikspor bulunuyor. 28 puanla liderliğini sürdüren Bismil Kızaly Gençlikspor, Yenişehir
Belediyespor takip ediyor. Son 6 maçını kazanan ve önemli bir çıkışa imza atan Yenişehir Belediyespor, 27 puanla ligin ikinci sırasında yer alıyor. Diyarbakır Süper Amatör Ligi 13. Hafta müsabakalarının programı şöyle; 22 Aralık
Cumartesi 14: 00 Kayapınar
Belediyespor- Ergani
Gençlerbirliği. 23 Aralık Pazar 13: 00 Erganispor-Diyarbakır Sanayi Sitesi. 13: 30 Çınar
Belediyespor-Hançepekspor. 13: 30 Silvan
Belediyespor-Pasur Belediyespor. 13: 30 Bismil 21 Sportif Faaliyetler-Amed Alipaşaspor. 13: 30 Çermikspor-Mezopotamyaspor. 14: 00 Yenişehir Belediyespor-Bismil Kızılay Gençlikspor. - DİYARBAKIR
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:06 Kaynak: İHA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'in Transferi İçin Harekete Geçiyor
Trabzonspor'da Kadro Dışı Kalan Burak Yılmaz, Napoli'yle Anlaştı
Fenerbahçeli Alex ve Volkan, Lefter'in Doğum Gününü Kutladı
Volkan Demirel, Af Çıkmazsa Sezon Sonunda Futbolu Bırakacak