Diyarbakır sur belediye başkanı hdp'li buluttekin ile 2 meclis üyesine terör gözaltısı - Son Dakika
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Diyarbakır sur belediye başkanı hdp'li buluttekin ile 2 meclis üyesine terör gözaltısı

6 saat önce

Sur Belediye Başkanı HDP'li Buluttekin ile 2 meclis üyesine terör gözaltısıDİYARBAKIR'ın merkez Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile 2 meclis üyesi, haklarındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Sur Belediye Başkanı HDP'li Buluttekin ile 2 meclis üyesine terör gözaltısı

DİYARBAKIR'ın merkez Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile 2 meclis üyesi, haklarındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında polis, Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile 2 meclis üyesinin evinde sabah saatlerinde arama yaptı. Yapılan aramanın ardından Buluttekin ile meclis üyeleri gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber: DİYARBAKIR,(DHA)

Diyarbakır sur belediye başkanı hdp'li buluttekin ile 2 meclis üyesine terör gözaltısı

Halkların Demokratik Partisi, Filiz Buluttekin, Sur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:55 Kaynak: DHA
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