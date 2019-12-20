Diyarbakır sur belediye başkanı hdp'li buluttekin ile 2 meclis üyesine terör gözaltısı-ek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır sur belediye başkanı hdp'li buluttekin ile 2 meclis üyesine terör gözaltısı-ek - Son Dakika

Diyarbakır sur belediye başkanı hdp'li buluttekin ile 2 meclis üyesine terör gözaltısı-ek

6 saat önce

Diyarbakır Sur Belediye Başkanı HDP'li Buluttekin ile 2 meclis üyesine terör gözaltısı-EK (FOTOĞRAFLAR)

Diyarbakır Sur Belediye Başkanı HDP'li Buluttekin ile 2 meclis üyesine terör gözaltısı-EK (FOTOĞRAFLAR)

Diyarbakır sur belediye başkanı hdp'li buluttekin ile 2 meclis üyesine terör gözaltısı-ek

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Sur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:16 Kaynak: DHA
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