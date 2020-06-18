Diyarbakır Sur'da 2 sokak, karantinaya alındı - Son Dakika

Diyarbakır Sur'da 2 sokak, karantinaya alındı

DİYARBAKIR'da, 6 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı, kırsal Çarıklı Yeşilvadi Mahallesi'ndeki 2 sokak, karantinaya alındı.

DİYARBAKIR'da, 6 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı, kırsal Çarıklı Yeşilvadi Mahallesi'ndeki 2 sokak, karantinaya alındı. Sur ilçesine bağlı kırsal Çarıklı Yeşilvadi Mahallesi'nde koronavirüs belirtileri gösteren 6 kişi, hastaneye başvurdu. Yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan 6 kişi, tedaviye alındı. Bu hastaların oturduğu mahalledeki Yeşildere 1'inci Sokak ve 2'nci Sokak, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek ve halkı korumak amacıyla karantinaya alındı. Sokakların giriş ve çıkışlarında önlem alındı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı

Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi

Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı

Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak

X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi

Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu

Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin

Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı

Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi

Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı

Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et

Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi

Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti

Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı