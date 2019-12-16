Diyarbakır Suriçi'nde tarihi yapılara ait taşların satıldığı iddiası - Son Dakika
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Diyarbakır Suriçi'nde tarihi yapılara ait taşların satıldığı iddiası

6 saat önce

Diyarbakır Valiliği, yıkık tarihi yapılardan taş çalındığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Diyarbakır Suriçi'nde tarihi yapılara ait taşların satıldığı iddiası, System.String[]

Diyarbakır Valiliği, yıkık tarihi yapılardan taş çalındığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

"Surlar ile yıkılan tarihi yapılara ait taşların satıldığı"na ilişkin sosyal medyada yer alan haberler üzerine Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmada, 2 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü, el konulan 7 kamyon taş, İçkale'de muhafaza altına alındı.

Öte yandan, Lalebey Mahallesi'nde söz konusu taşların bulunduğu bilgisi üzerine mahalleye gelen ekipler, sokaktaki taşları götürmek istedi. Ancak burada oturan Ak ailesi, ekiplere engel olunca gerginlik yaşandı.

Dilara Ak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm kapsamında mahallede yıkılan tek katlı binalardan çıkarılan taşları satın aldıklarını, taşların Surlara ait olmadığını ileri sürerek, "Burada yıktırılan evlerin taşları. Bu taşları ev yapmak için satın aldım." dedi.

Şeyhani Özgezer de kızı Dilara'nın taşları ev yapmak amacıyla satın aldığını öne sürerek, "Bu taşların arasında Sur'a ait tek taş yer almıyor." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:48 Kaynak: AA
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