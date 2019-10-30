Son Dakika Haberleri: Diyarbakır suriye'den yapılan saldırılarda yaralanan şivan çetin, 19 gün sonra şehit oldu
Son Dakika Güncel Diyarbakır suriye'den yapılan saldırılarda yaralanan şivan çetin, 19 gün sonra şehit oldu

Diyarbakır suriye'den yapılan saldırılarda yaralanan şivan çetin, 19 gün sonra şehit oldu

13 dakika önce

Suriye'den yapılan saldırılarda yaralanan Şivan Çetin, 19 gün sonra şehit olduSURİYE'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristlerce Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda yaralanan Şivan Çetin (30), tedavi gördüğü Diyarbakır'da şehit oldu.

Suriye'den yapılan saldırılarda yaralanan Şivan Çetin, 19 gün sonra şehit oldu

SURİYE'nin Kamışlı kentindeki PKK/ YPG'li teröristlerce Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda yaralanan Şivan Çetin (30), tedavi gördüğü Diyarbakır'da şehit oldu. Nusaybin'deki saldırılarda toplam şehit sayısı 12'ye yükseldi.

Barış Pınar Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye'nin Kamışlı kentinden 11 Ekim'de Mardin'in Nusaybin'in ilçesine terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki bölgelerden 300'den fazla havanlı ve roketatarlı saldırı düzenlendi. Bu saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişi şehit oldu. Saldırıda yaralanan ve Mardin'deki ilk tedavisinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan evli ve 3 çocuk babası Şivan Çetin, bugün yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Çetin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mardin'in Nusaybin ilçesinde toprağa verilecek.

Diyarbakır suriye'den yapılan saldırılarda yaralanan şivan çetin, 19 gün sonra şehit oldu

Diyarbakır, Mardin, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:12 Kaynak: DHA
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